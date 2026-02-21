Daniel Radcliffe : « Arctic Monkeys est le meilleur groupe que j'aie jamais vu en concert. »

L'acteur d'Harry Potter s'est souvenu du concert légendaire au festival de Reading, avant que le groupe d'Alex Turner ne connaisse le succès

Pour ceux qui ne le savent pas, Daniel Radcliffe, le légendaire acteur d'Harry Potter, ne se contente pas de jeter des sorts à l'écran : il a aussi une passion bien réelle pour la musique rock. Dans une récente interview accordée au magazine Rolling Stone, l'acteur a révélé quel était le meilleur concert qu'il ait jamais vu… et le verdict est sans appel : les Arctic Monkeys.

Radcliffe s'est souvenu avoir assisté au concert du groupe de Sheffield alors qu'ils n'en étaient qu'à leurs débuts, peu avant la sortie de leur premier album en 2006, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.

« J’étais à 16 ans au festival de Reading, et les Arctic Monkeys jouaient sous un grand chapiteau. Ils étaient en milieu de programme, dans le plus petit chapiteau du festival, car ils n’étaient pas encore connus – sauf qu’ils l’étaient déjà. L’album n’était pas encore sorti, mais si on le téléchargeait illégalement – ce que j’ai fait aussi, je l’avoue – on pouvait l’écouter en entier. Voir ce groupe sur le point de devenir une star, dans un chapiteau probablement conçu pour quelques milliers de personnes, mais avec environ 10 000 personnes qui essayaient d’y entrer, c’était vraiment incroyable », a raconté l’acteur.

Aujourd’hui, les Arctic Monkeys continuent de marquer la scène musicale. Le mois dernier, ils ont sorti leur dernier single, Opening Night, extrait de la nouvelle compilation caritative de War Child, Help(2). Malgré les rumeurs de séparation, le batteur Matt Helders a rassuré les fans : le groupe continuera « toujours » à faire de la musique ensemble.

Pour Daniel Radcliffe, le souvenir de ce concert reste intact, un moment unique où il a vu un groupe en plein essor, prêt à conquérir le monde. Et il ne s'agit pas seulement d'une anecdote de fan : c'est la preuve que certaines performances peuvent marquer à vie, même pour les plus grands noms du cinéma.