Une nouvelle expérience immersive 100% musique anglaise va bientôt s'installer à Londres !

Une occasion unique de redécouvrir des artistes de légende comme Oasis, David Bowie, ou encore The Arctic Monkeys...

Live Odyssey, l'exposition 100% inédite pour revivre les grandes années de la musique anglaise !

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais cet article va sans doute vous donner envie de prendre un billet pour Londres dans les mois à venir. En effet, une nouvelle expérience immersive appelée "Live Odyssey" va bientôt prendre ses quartiers à Camden dès le mois de mai 2025, afin de permettre aux curieux et amateurs de musique de redécouvrir, à travers six décennies, le meilleur de la musique britannique. Une expérience qui proposera d'ailleurs un concept assez hybride, entre musée, show et performance live pendant plus de deux heures et demie au travers de six salles, où chacune d'entre elle sera dédiée à une période musicale en particulier.

Comme vous pouvez vous en douter, il y aura à la fois des performances holographiques, mais aussi des archives encore jamais vues, et une scénographie spécifique pour chaque pièce. Parmi les artistes qui (re)prendront vie sous forme d'hologrammes, on pourra notamment retrouver Queen, The Beatles, The Smiths, The Rolling Stones, Sex Pistols, Blur, Amy Winehouse, Coldplay, Dua Lipa, Ed Sheeran, sans oublier Oasis !

Une ode à la musique anglaise et à ses artistes devenus des légendes