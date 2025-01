Nouveau record pour Coldplay, qui a joué le plus gros concert du siècle !

Nouveau record de Coldplay : plus gros concert en stade de l'histoire !

Ils ne cesseront jamais de nous impressionner. Après s'être classée deuxième tournée la plus lucrative de tous les temps avec "Music of the Spheres Tour" avec plus d'un milliard de dollars de recettes, juste derrière Taylor Swift et son "Eras Tour", Coldplay continue d'établir de nouveaux records. En effet, le groupe vient tout juste de réaliser le plus gros concert de sa carrière, et même du siècle en remplissant le stade Narendra Modi d'Ahmedabad en Inde !

Pendant deux jours, sur le week-end du 25 et 26 janvier 2025, Chris Martin et ses acolytes ont rassemblé pas moins de 222 000 personnes en deux jours autour de leur dernier album, "Moon Music", sorti en juin 2024. Selon un communiqué de presse, Coldplay vient donc officiellement d'établir le record du plus gros concert en stade du XXIème siècle. Rien que ça.

Une tournée de plus de trois ans, qui continue de plaire !

Toujours en tournée, le groupe continue à se produire dans les plus grands stades du monde, et ce encore pour quelques mois. En avril prochain, le groupe devrait se produire à Hong Kong et en Corée du Sud, avant de revenir en Amérique du Nord, et d'achever leur gargantuesque tournée en septembre 2025, en Angleterre.