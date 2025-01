Coldplay va sortir un film inspiré de l'univers de leur album "Moon Music"

Un petit bijou qui sera dévoilé sur Youtube le 22 janvier

"A Film for the Future", la nouvelle création made in Coldplay !

Sorti en octobre 2024, "Moon Music" est le dixième album du groupe Coldplay, un opus où l'on a pu découvrir les titres "feelslikeimfallinginlove" ou le très beau "All my love", en featuring avec le comédien Dick Van Dyke. Mais il semblerait que le groupe ait encore quelques petites surprises à offrir à leurs fans concernant cet album.

Ce mardi 14 janvier, Coldplay a publié un réel sur leur compte Instagram présentant la sortie future de "A Film for the Future", un film coloré qui met à l'honneur plus de 150 artistes venus de 45 pays à travers le globe. Une aventure collective et artistique où le groupe a voulu faire une expérience sonore, en demandant aux artistes de créer des œuvres d'art après avoir écouté des extraits de "Moon Music". Un bel exercice artistique, qui sera présenté lors de projections à 360 degrés façon mapping géant, à Londres, Manchester et Séoul, et sur YouTube le 22 janvier prochain, et qui réjouit le groupe.

"Nous sommes très reconnaissants à tous les artistes extraordinaires qui ont mis leur génie au service de ce film. Ils ont créé quelque chose de très beau et nous en sommes extrêmement fiers" - Coldplay

"Un patchwork kaléidoscopique", le nouveau projet artistique de Coldplay

Réalisé par Ben Mor, aka l'artiste qui a réalisé la vidéo "Hymn for the Weekend" avec Beyoncé, le réalisateur s'est montré très enthousiaste à l'idée de travailler sur ce projet, qu'il qualifie de "patchwork kaléidoscopique – une tapisserie multimédia de 44 minutes".

Interrogé par le magazine Rolling Stone, Chris Martin a exprimé à quel point lui et ses petits camarades voulaient créer sans se poser de limites sur leur créativité.