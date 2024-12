Coldplay : découvrez le clip très émouvant de "All my love"

Avec l'aimable participation d'un acteur très connu !

Coldplay continue de surfer sur la vague du succès de leur dernier album en date, "Moon Music", sorti le 4 octobre 2024. Un projet teasé de longue date, qui avait été plutôt bien reçu lors de sa sortie. Il faut dire aussi que les fans se sont mobilisés, autour de ce qui devrait être un des derniers albums du groupe avant la fin de l'aventure, prévue apparemment pour fin 2025. Mais en attendant, le groupe dévoile de nouveaux clips pour illustrer les singles de "Moon Music" et cette semaine, c'est au tour de "All My Love" d'être clippé, avec un guest de qualité !

Dick Van Dyke vient prêter main forte à Coldplay

C'est l'acteur Dick Van Dyke (Mary Poppins, La Nuit au Musée) qui fait une apparition très remarquée dans le clip de "All My Love", en compagnie de Chris Martin, leader de Coldplay qui l'accompagne notamment au piano, pour une balade pop très douce et un peu triste. Mais malgré le ton un peu mélancolique du morceau, la complicité entre le chanteur et l'acteur arrive à nous tirer plusieurs sourires, eux qui poussent la chansonnette ensemble alors que l'acteur va fêter ses 99 ans dans quelques jours (13 décembre).

Une version raccourcie de ce clip sera d'ailleurs dévoilée ce jour là pour célébrer l'anniversaire de Dick Van Dyke. L'acteur nous retrace des moments très importants de sa vie, avec bonne humeur et aussi avec lucidité, puisqu'il déclare à un moment :

Je suis conscient que je vais partir un jour, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas peur. J'ai ce sentiment, totalement surprenant, que tout va aller bien.

Une assurance qu'on retrouve sur son visage, et on peut dire qu'il n'y a pas de plus grand luxe que celui de savoir qu'on va partir en paix, avec le sentiment d'avoir fait le tour de la question. A noter que la vidéo a été tournée au domicile de Dick Van Dyke, ce qui rajoute un côté très intime et touchant à tout ça.