Le très beau geste de Chris Martin (Coldplay) envers un petit garçon !

Le chanteur s'est montré très bienveillant, stoppant son concert pour aider l'enfant

Le geste bienveillant de Chris Martin

On le savait déjà, et pourtant, Chris Martin, le leader charismatique de Coldplay, nous prouve encore une fois que c'est quelqu'un de bien.

Alors qu'il était en concert dans le cadre de sa tournée "Music of the Spheres" le 6 novembre dernier à Sydney en Australie, le musicien de 47 ans s'est soudainement arrêté pour venir en aide à quelqu'un du public. En effet, un petit garçon présent dans la fosse avait beaucoup de mal à tenir debout, manquant de se faire écraser par la foule.

Heureusement pour lui, Chris Martin l'a remarqué, et n'a pas manqué d'intervenir pour sortir l'enfant de sa galère. Dans une séquence filmée par un spectateur et repartagée sur les réseaux sociaux, on y voit le chanteur s'adresser directement au petit garçon et demander à ce qu'il soit aidé pour qu'il obtienne une meilleure place.

" Tu peux t’asseoir ici, tu n’as pas besoin d’être serré. Tu n’as pas besoin d’être écrasé par tous ces adultes" - Chris Martin

Si on ne le voit pas à l'écran, le petit garçon se fait alors soulever dans les airs par-dessus les barrières afin d'être rapproché de la scène.

"Assieds-toi là petit bonhomme… Ça va mieux ? On va s’occuper de toi" - Chris Martin

Un geste adorable et bienveillant, qui semble avoir touché les fans du groupe, à en croire les cris et les applaudissements du public sur la vidéo.

Une tournée australienne avec des petits couacs

Depuis qu'ils sont en Australie pour leur tournée, le groupe a connu quelques petites galères. Lors de leur tout premier concert dans un stade australien, les membres du groupe ont du performer sans la présente du bassiste Guy Berryman, une grande première dans l'histoire du groupe.

"Ce soir, c’était la première fois dans l’histoire de notre groupe que nous jouions un concert sans les quatre membres sur scène" - Chris Martin

Début novembre, c'est Chris Martin lui-même qui a vécu une mésaventure dans le cadre d'un concert à Melbourne en tombant dans une trappe sur scène. Une chute qui aurait pu être très douloureuse si le chanteur n'avait pas été rattrapé par des membres de son équipe technique. Peut-être la preuve que Coldplay doit prendre une petite pause ?