Coldplay s'exprime sur la fin du groupe !

Nous en savons plus sur l'avenir de Coldplay ! Alors que le groupe continue de promouvoir leur dernier projet "Moon Music", notamment avec la sortie récente d'un nouveau clip intitulé "All My Love", qui réserve une belle surprise avec la participation d'une star du cinéma, Chris Martin a fait une annonce choc : la fin de Coldplay arrive à grands pas.

Celui qui avait aidé un petit enfant sur scène a confié que leur aventure musicale en studio se terminerait après la sortie de leur 12ème album studio. Chris Martin a précisé que si les tournées continueront, il n'y aura plus de nouvelles musiques :

Cependant, tout le monde au sein du groupe ne semble pas partager cet avis. Guy Berryman, le bassiste de Coldplay, a appelé à la prudence concernant ces déclarations. "Chris ne va jamais s'arrêter d'écrire", a-t-il affirmé en réaction à l'interview, ajoutant qu'il prenait ces annonces "avec des pincettes". Berryman souligne également l'importance d'avoir une vision à long terme :

"Nous sommes encore à des années de toute forme de retraite, mais on doit penser à un plan. Si tu fais un marathon, que tu sais que tu dois courir 42 kilomètres et que quelqu'un te dit : 'Mets-toi à courir et ne t'arrête pas', c'est assez difficile de se motiver."