Pour le leader du groupe, la chanteuse a son propre style !

Le grand retour de Linkin Park avec Emily Armstrong au chant continue de surprendre et de séduire le public. Et si certains fans avaient encore des doutes, Mike Shinoda lui-même a tenu à clarifier les choses : la nouvelle frontwoman du groupe ne cherche absolument pas à marcher dans les pas de Chester Bennington. Bien au contraire.

Récemment, en interview, Shinoda a confié que la réaction des fans était « extrêmement positive ». Une dynamique qui s’explique facilement : Emily rend hommage à Chester tout en apportant sa propre identité, sans jamais tenter une imitation maladroite ou forcée.

« Il (Emily) travaille vraiment dur et il fait un super boulot avec ces chansons », déclare Shinoda. « Je pense que le plus important, c'est qu’il n’essaie pas d’imiter Chester. Si on était sur scène avec quelqu’un qui prétend être lui, ce serait vraiment bizarre. Je n’aimerais pas du tout. »

Il ajoute que certains groupes de reprises choisissent d’imiter Chester et qu’il n’a aucun problème avec cette démarche. Mais pour Linkin Park, l’objectif est tout autre : créer une continuité sincère, fidèle à l’esprit du groupe, tout en ouvrant la porte à quelque chose de nouveau, innovant et original.

« Notre groupe doit avoir sa propre identité. Cela nous permet de créer une musique nouvelle, innovante et originale. Nous nous trouvons alors dans une position particulière, car le public y est très sensible. Beaucoup de fans de groupes qui jouent depuis longtemps ne veulent entendre que les anciens morceaux. Si nous retirons les nouvelles chansons de notre setlist, les fans sont mécontents. »

Autre constat surprenant : la majorité du public actuel découvre Linkin Park en concert pour la première fois.

« Environ les deux tiers, voire les trois quarts du public, n'ont jamais assisté à un concert de Linkin Park. Souvent, je demande : "Combien d'entre vous ne nous ont jamais vus en live ?" Et la plupart lèvent la main. »

Une réalité qui encourage le groupe à jouer aussi bien les classiques que les nouveautés, ces dernières mettant particulièrement en valeur la voix d’Emily.

Et visiblement, les fans ont désormais accepté Emily Armstrong comme la chanteuse de Linkin Park, y compris sur les titres les plus iconiques.

« Elle est tellement douée pour se les approprier… Je peux dire quand quelqu’un a du mal à accepter une voix différente. Et cela arrive très rarement aujourd’hui. Peut-être parce que beaucoup de gens voient nos vidéos YouTube où elle chante, ou peut-être qu’elle chante d’une manière qui leur fait dire : "Waouh, c’est In The End !" »

Shinoda n’a pas manqué d’évoquer l’interprétation impressionnante de « Numb » par Emily.

« C’est incroyable. Elle a dû travailler si dur pour y parvenir. Avant même que quiconque ne l’entende, elle a passé des heures et des heures à perfectionner son interprétation. »

Au final, Emily Armstrong ne cherche pas à remplacer Chester — personne ne le peut — mais à honorer son héritage en propulsant Linkin Park vers une nouvelle ère. Une évolution que les fans semblent prêts à embrasser.