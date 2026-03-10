Dogstar, le groupe de Keanu Reeves, a annoncé la sortie de son nouvel album, « All In Now » !

Et ça sortira pour le 29 mai prochain !

On le connaît surtout pour ses rôles mythiques dans The Matrix ou John Wick, mais Keanu Reeves n’a jamais caché une autre passion qui l’anime depuis toujours : le rock. Et cette histoire musicale continue aujourd’hui avec Dogstar, qui vient d’annoncer la sortie de son nouvel album, All In Now.

Des rêves de hockey au rock

Lorsqu’il débarque à Los Angeles à 17 ans, en provenance de Toronto, Keanu Reeves imagine déjà une carrière d’acteur. Pourtant, sa première passion n’est pas le cinéma mais le hockey sur glace. Gardien de but talentueux, il évolue même dans la ligue étudiante avec l’équipe de son université, De La Salle, jusqu’à ce qu’une blessure mette brutalement fin à son aventure sportive.

Tout en décrochant son premier job comme correspondant pour l’émission pour enfants Going Great sur la chaîne nationale de la Société Radio-Canada, Reeves garde une idée en tête : jouer de la basse dans un groupe de rock.

La rencontre improbable qui change tout

C’est en 1991 que le destin s’en mêle. Keanu Reeves raconte souvent cette anecdote devenue légendaire :

« J’étais au supermarché quand je suis tombé sur un gars qui portait un maillot des Red Wings de Detroit. Je lui ai demandé s’il cherchait un bon gardien de but. On est devenus amis et on a découvert qu’on adorait la même musique. On s’est ensuite retrouvés dans un garage à composer. »

Ce fan de hockey n’était autre que Robert Mailhouse, jeune acteur qui apparaîtra plus tard dans des séries comme Melrose Place et Seinfeld, tout en nourrissant une passion pour la batterie.

Ainsi naît Dogstar, avec Keanu Reeves à la basse.

Les premiers albums et les grandes scènes

Le groupe sort un premier EP au titre aussi inattendu que savoureux, Quattro Formaggi, en 1996, avant d’enchaîner avec deux albums :

Our Little Visionary (1996)

Happy Ending (2000)

À l’époque, la formation compte Gregg Miller à la guitare et au chant, remplacé plus tard par Brett Domrose.

Malgré l’engouement autour du groupe, la carrière fulgurante de Keanu Reeves au cinéma complique l’aventure musicale. Dogstar réussit néanmoins quelques performances marquantes : une apparition au Glastonbury Festival, des premières parties pour David Bowie à New York, et pour Bon Jovi en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Après une tournée au Japon, le groupe finit toutefois par se séparer en 2002.

Le grand retour de Dogstar

Contre toute attente, Dogstar fait un retour surprise en 2023 avec l’album Somewhere Between Power Lines and Palm Trees, marquant le retour de Keanu Reeves sur la scène rock alternative.

Et l’histoire ne s’arrête pas là.

Le 29 mai 2026, le trio dévoile son quatrième album, All In Now, un disque qui capture l’énergie accumulée lors de leurs récentes tournées.

Selon le groupe, cet album est :

« une succession de riffs de guitare et de lignes de basse puissantes, inspirées par ces dernières années de tournées ».

Le projet est produit par Nick Launay, connu pour son travail avec Idles et Amyl and the Sniffers.

Une tournée internationale

La sortie de All In Now s’accompagne d’une tournée en Amérique et en Europe, preuve que Dogstar est bien décidé à reprendre sa place sur les scènes rock. Parmi les dates marquantes, le groupe va passer par Paris à l'Olympia le 17 juin prochain !

Plus de trente ans après sa création, Dogstar continue donc d’écrire son histoire, avec Keanu Reeves prouvant une nouvelle fois que sa passion pour le rock est bien plus qu’un simple hobby de star hollywoodienne.

Et si All In Now marquait le début d’un nouveau chapitre pour le groupe ?