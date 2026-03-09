The Beach Boys : Bruce Johnston quitte le groupe 60 ans après !

Bruce Johnston, membre des "The Beach Boys", a annoncé son départ du groupe emblématique du pop californien, six décennies après avoir rejoint la formation.

Dans les années 1960, les Beach Boys rivalisaient avec les Beatles, imposant leur univers dans la culture pop et explorant des expérimentations psychédéliques qui culminent avec "Pet Sounds" en 1966. Brian Wilson, cerveau créatif du groupe, quitte alors la scène pour se consacrer entièrement au studio, laissant Bruce Johnston prendre le relais sur scène. C’est ce dernier qui enregistre l’incontournable "California Girls", marquant ses débuts au sein du groupe.

Johnston quitte temporairement le groupe en 1972 pour se lancer dans une carrière solo avec "Going Public", avant de revenir en 1978 pour coproduire "L.A. Light Album" et repartir en tournée mondiale. Auteur-compositeur accompli, il signe notamment "I Write the Songs", interprétée par Barry Manilow, ainsi que des classiques des Beach Boys comme "Disney Girls" en 1971.

Pour Bruce, quitter le groupe ne représente pas un adieu définitif :

"C’est le moment de la troisième partie de ma longue carrière, je peux continuer à écrire des chansons pour toujours [...] Ce n’est pas un adieu aux Beach Boys. Je rejoindrai les gars chaque fois qu’il y aura une occasion spéciale, comme les concerts du Hollywood Bowl de juillet pour célébrer le 250e anniversaire des États-Unis."

Désormais, près d'un an après le décès de Brian Wilson en juin 2025, Mike Love reste le seul membre de la formation originale des Beach Boys. Dans un communiqué, il a salué Bruce Johnston et lui donne rendez-vous :