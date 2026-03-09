La bande-annonce officielle de « The Rise of Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel » est sortie.

Ce documentaire raconte l'histoire de Slovak, qui a joué sur les trois premiers albums studio du groupe avant de mourir d'une overdose en 1988, à l'âge de 26 ans.

La première bande-annonce officielle du documentaire « The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel » vient d’être dévoilée, offrant un premier aperçu émouvant de l’histoire de Hillel Slovak, guitariste fondateur et figure essentielle des débuts des Red Hot Chili Peppers.

Une plongée dans les débuts du groupe

Réalisé par Ben Feldman, le documentaire revient sur les premières années du groupe californien et sur l’impact immense de Hillel Slovak dans la construction du son si particulier des Red Hot Chili Peppers.

Le film comprend notamment des interviews de Anthony Kiedis, Flea et John Frusciante, mais aussi de proches et d’amis du musicien disparu.

Le documentaire sera présenté en avant-première mondiale le 13 mars lors du South by Southwest (SXSW) à Austin, avant d’être disponible sur Netflix dès le 20 mars.

L’héritage d’Hillel Slovak

Le film retrace le parcours de Hillel Slovak, qui a participé aux trois premiers albums studio du groupe avant de mourir tragiquement d’une overdose en 1988, à seulement 26 ans.

Après sa disparition, il sera remplacé à la guitare par John Frusciante, qui deviendra lui aussi une figure majeure de l’histoire du groupe.

Malgré leur présence dans le documentaire, les Red Hot Chili Peppers ont tenu à clarifier un point important : il ne s’agit pas d’un documentaire officiel sur le groupe.

Dans un communiqué, les musiciens expliquent avoir accepté de participer par amour et respect pour Hillel et sa mémoire, tout en précisant qu’ils n’ont joué aucun rôle créatif dans la réalisation du film.

« Son énergie n’est jamais vraiment morte »

L’empreinte d’Hillel Slovak sur le groupe reste immense, comme l’avait rappelé Anthony Kiedis dans une interview accordée en 2022 :

« L’énergie d’Hillel n’est jamais vraiment morte. Il est toujours dans nos cœurs. »

Avec « The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel », ce nouveau documentaire promet ainsi de revenir sur l’âme originelle du groupe, celle d’un guitariste dont l’influence continue de résonner dans l’histoire du rock et dans l’ADN des Red Hot Chili Peppers.