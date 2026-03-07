Le guitariste des Red Hot Chili Peppers se confie sur son lien avec Joy Division

Dans une interview accordée à Vinyl Writers, John Frusciante a révélé quel album lui avait permis de garder la tête hors de l'eau et de survivre à l'une des périodes les plus difficiles de sa vie.

Au milieu des années 1990, alors que les Red Hot Chili Peppers connaissaient un succès fulgurant, les problèmes de toxicomanie croissants du guitariste l'ont contraint à quitter le groupe. John se sentait désorienté et avait complètement perdu le contrôle de sa vie. Dans cette période sombre, c'est la musique qui l'a ramené vers la lumière. Un album en particulier : « Unknown Pleasures » de Joy Division.

Le guitariste a partagé un souvenir touchant, reconnaissant qu'il avait eu de la chance de s'en sortir vivant : « Je ne suis pas quelqu'un qui regrette les choses, mais il n'y a rien à édulcorer : la période de ma vie que j'ai traversée au milieu des années 90 après avoir quitté les Red Hot Chili Peppers ne devrait être une source d'inspiration pour personne. »

Frusciante a ensuite expliqué que la musique n'avait alors pour lui qu'une importance passive en tant qu'auditeur. Pendant longtemps, il a joué deux genres différents qu'il définit comme « la seule véritable constante de sa vie musicale » : Depeche Mode et Joy Division.

Le guitariste expliqua cette préférence, qui pourrait paraître évidente, ainsi : « Non pas tant parce que leur musique sombre correspondait si bien à ma mélancolie, mais plutôt en raison de leur simplicité. Unknown Pleasures n’est pas un album de virtuose. Bernard Sumner n’était certainement pas un Hendrix ou un Zappa à la guitare, même plus tard avec New Order. »

John précisa : « Unknown Pleasures frappe fort par sa simplicité, et l’album tire profit de ses imperfections. C’est du véritable art et une perspective inestimable : le résultat peut être bien plus important que les enjeux. »

Le musicien a déclaré que c'est avec cet album qu'il a commencé à redécouvrir son art et à réapprendre à jouer de la guitare. Et en signe de gratitude, lors d'un concert quelque temps plus tard, il a souhaité interpréter la chanson « New Dawn Fades ».