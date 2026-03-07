Eddie Vedder admet qu'il ne se souvient pas toujours des paroles des chansons : « Parfois, je demande à quelqu'un au premier rang. Ils les connaissent toutes. »

Le chanteur de Pearl Jam ajoute : « Si ça arrive une fois, le public apprécie. Si vous le faites deux ou trois fois, vous passez pour un idiot. Ce n’est pas professionnel. »

Eddie Vedder, le légendaire chanteur de Pearl Jam, est récemment apparu dans un épisode de l’émission de radio d’Howard Stern pour présenter Matter of Time, un documentaire retraçant ses concerts de 2023 au Benaroya Hall de Seattle et mettant en lumière l’engagement de sa fondation à but non lucratif, EB Research Partnership, liée à la Vitalogy Foundation. Cette dernière, créée en 2010 avec sa femme Jill Vedder, œuvre pour la recherche et le traitement de l’épidermolysie bulleuse, une maladie génétique rare qui touche principalement les enfants.

Le film, réalisé par Matt Finlin et accompagné par la musique de Broken Social Scene, suit Eddie sur scène et dans son engagement humanitaire. Avant de débuter un concert au Benaroya Hall, Eddie confiait : « C’est merveilleux de dire à nouveau “bonsoir Seattle” ». Le documentaire alterne entre les prestations live, les histoires d’enfants et de familles touchés par la maladie, et le travail de Jill et Eddie Vedder, qui ont réussi à financer de nombreux projets de recherche grâce à leur fondation. Comme le souligne Eddie : « Ce n’est qu’une question de temps. C’est un problème que la science peut résoudre. L’objectif est de trouver un remède. »

Lors de son entretien avec Howard Stern, Eddie Vedder a également partagé son expérience sur scène, en comparant la sensation intense de chanter avec celle de surfer sur une vague : « Ce sont deux moments vécus à une intensité maximale, et dans les deux cas, on ne pense qu'à une chose : ne pas tomber ! » Et tomber, dans le contexte d’un concert, signifie parfois oublier les paroles d’une chanson : « Ça m'est arrivé de nombreuses fois. La musique commence et je ne me souviens plus du premier couplet. Parfois, ça me revient au bon moment, d'autres fois, je demande à quelqu'un au premier rang. Ils les connaissent toujours par cœur. »

Eddie précise qu’il y a une limite : « Si ça arrive une fois, le public s'amuse, mais si ça se reproduit deux ou trois fois, ça fait mauvais genre. Ce n'est pas professionnel. Il faut toujours essayer de rester concentré sur le moment présent. »

Avec ce mélange de musique, émotions sur scène et engagement humanitaire, Matter of Time offre une immersion dans le monde d’Eddie Vedder, où la passion pour la scène se conjugue avec un profond engagement pour les autres.