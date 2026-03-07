Metallica : La véritable histoire et la signification de « Master of Puppets »

De sa sortie en 1986 à sa redécouverte grâce à la série Stranger Things, l'histoire du chef-d'œuvre de thrash metal de 1986 du groupe de James Hetfield et Lars Ulrich

En 1986, Metallica frappait un grand coup avec le titre éponyme de son troisième album : « Master of Puppets ». Un morceau devenu au fil des décennies le plus joué de toutes leurs tournées, véritable colonne vertébrale de leurs concerts et pierre angulaire du thrash metal. Composé par les quatre membres du groupe – James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich et le bassiste Cliff Burton – le morceau s’impose encore aujourd’hui comme un chef-d’œuvre absolu du metal américain.

La colère comme moteur créatif

Pour Kirk Hammett, « Master of Puppets » est né d’une émotion brute : la colère. Celle qui a donné naissance au groupe et forgé son identité. Derrière ses riffs tranchants et sa structure implacable, le titre porte une vision sombre du monde.

« Il se passe beaucoup de choses terribles, et on a beau essayer de le cacher, il faut y faire face au quotidien », expliquait le guitariste.

Dans ce morceau épique de plus de huit minutes, Metallica transforme la rage en art. Les guitares s’enchevêtrent, la rythmique est martelée avec une précision chirurgicale, et l’intensité ne retombe jamais. C’est le son d’un groupe au sommet de son inspiration.

Le Marionnettiste : métaphore de la dépendance

Si l’imagerie du titre évoque un Marionnettiste qui « tire les ficelles / tord votre esprit et détruit vos rêves », James Hetfield a, au fil des années, clarifié l’un des thèmes centraux du morceau : la dépendance, notamment aux substances et à l’alcool.

« Master of Puppets parle de la façon dont certaines substances finissent par vous contrôler alors que vous pensez les contrôler », confiait-il.

Un sujet intime pour le chanteur-guitariste, qui lutte depuis longtemps contre ses propres démons. En 2019, il choisit volontairement d’entrer en cure de désintoxication afin d’éviter toute rechute, déclarant à l’association Harmony Recovery Center : « Je sais que je peux facilement rechuter et je n’en ai pas besoin. »

Ainsi, derrière la puissance sonore se cache une réflexion lucide sur la perte de contrôle, sur cette illusion de domination qui se transforme en esclavage. « Master of Puppets » n’est pas seulement un hymne metal : c’est une confession déguisée en tempête électrique.

Enregistrement et consécration

Le morceau est enregistré aux studios Sweet Silence de Copenhague avec le producteur Flemming Rasmussen, déjà collaborateur du groupe. La session comprend également « Battery », autre pièce maîtresse de l’album.

Pour Cliff Burton, bassiste à la formation classique et véritable cerveau musical du groupe, il s’agissait tout simplement de leur meilleure chanson à ce jour.

Metallica joue « Master of Puppets » pour la première fois le 31 décembre 1985 au Bill Graham Civic Auditorium, à San Francisco, devant 7 000 fans en délire. Depuis, le groupe l’a interprétée 1 687 fois. Un chiffre vertigineux qui témoigne de son statut culte.

Fait surprenant : malgré son immense popularité, le morceau n’est jamais sorti en single (sauf en France). À l’époque, le metal – et plus encore le thrash metal – était considéré comme un genre de niche. Pourtant, l’album Master of Puppets se vend à 500 000 exemplaires dès sa sortie, avant d’être certifié disque de platine deux ans plus tard.

L’ascension est fulgurante : le metal s’impose dans les playlists radio, transforme la programmation musicale – notamment grâce à l’émission Headbanger's Ball sur MTV – et devient un symbole du rock américain. L’album est même inscrit par la Bibliothèque du Congrès des États-Unis au registre des œuvres d’« importance culturelle, historique ou esthétique ».

De 1986 à Stranger Things : la renaissance

Trente-cinq ans après sa sortie, « Master of Puppets » connaît une seconde vie spectaculaire grâce à la série phénomène Stranger Things. Dans l’épisode final intitulé « Les Quatre Cavaliers », le personnage d’Eddie Munson interprète le morceau lors de l’ultime bataille contre Vecna.

Résultat ? En une seule journée, « Master of Puppets » atteint le Top 20 mondial de Spotify et dépasse aujourd’hui les 433 millions d’écoutes. Une résurrection numérique qui propulse le titre auprès d’une nouvelle génération.

Fans de la série, les membres de Metallica remercient publiquement les créateurs, les Duffer Brothers, et publient une vidéo où ils rejouent la scène en studio, mêlant images de la série et performance live. Une manière de célébrer cette rencontre entre deux univers : celui des enfants de Hawkins face aux forces obscures, et celui d’un groupe qui, depuis toujours, explore les cauchemars, les monstres intérieurs et les ténèbres humaines.

Un monument du thrash metal

Plus qu’un simple titre, « Master of Puppets » est devenu un symbole intergénérationnel. Il incarne l’âge d’or du thrash metal, la créativité débridée de quatre musiciens au sommet de leur art, mais aussi une vérité universelle : celle de la lutte contre ses propres chaînes.

En 1986, Metallica écrivait l’histoire.

En 2022, la pop culture la réécrivait.

Et aujourd’hui encore, dès que résonne son riff d’ouverture, le Marionnettiste reprend vie.