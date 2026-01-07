Metallica : Lars Ulrich explore le répertoire d’AC/DC dans sa nouvelle émission radio

Le batteur de Metallica lance "Lars’s Deep Dive" sur SiriusXM, une émission qui met à l’honneur les morceaux moins connus d’AC/DC, son groupe culte.

Depuis toujours, AC/DC occupe une place spéciale dans le cœur de Lars Ulrich. Avec le premier épisode de sa nouvelle émission "Lars’s Deep Dive", le musicien invite les auditeurs à découvrir les trésors cachés du groupe australien. Cet épisode met en avant des titres rarement joués sur scène, à l’image de "Overdose", qu’Ulrich considère comme l’un des sommets de leur répertoire, puissant et souvent méconnu du grand public.

Entre anecdotes personnelles et analyses musicales, le batteur partage sa fascination pour Angus Young et l’énergie brute d’AC/DC. Il se souvient de moments marquants lors de festivals et de concerts, soulignant la manière dont le public portait littéralement les performances du guitariste légendaire. L’émission se veut à la fois hommage et exploration, offrant aux fans une perspective intime sur l’influence durable d’AC/DC sur Metallica et le rock moderne.

La pause actuelle de Metallica prendra fin au printemps prochain, lorsque le groupe reprendra sa tournée M72 World Tour pour seize dates européennes. Les fans pourront retrouver Lars Ulrich et ses acolytes sur scène dès le 9 mai à Athènes, point de départ d’une nouvelle série de concerts qui promet déjà intensité, puissance et communion avec le public.