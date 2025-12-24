AC/DC : Quand Donald Trump a inspiré un morceau de Noël !

Saviez-vous que le groupe australien avait un jour puisé son inspiration dans le monde des affaires et des médias américains pour créer un morceau de Noël complètement décalé ?

Quand on pense à AC/DC, on imagine immédiatement des riffs endiablés, des guitares brûlantes et des hymnes qui font vibrer les foules. Mais saviez-vous que le groupe australien avait un jour puisé son inspiration dans le monde des affaires et des médias américains pour créer un morceau de Noël complètement décalé ?

Sorti sur l’album The Razors Edge en 1990, “Mistress for Christmas” n’est pas un chant de Noël traditionnel. Derrière son ton humoristique et provocateur, ce morceau cache une inspiration très inattendue : Donald Trump. Oui, le futur président des États-Unis, alors surtout célèbre pour son style de vie extravagant et ses histoires sentimentales très médiatisées, a soufflé l’idée du morceau.

Dans une interview accordée à Guitar World en 2011, Angus Young explique avec son humour légendaire :

"Ici et là, il est toujours question de s’amuser un peu. Ce morceau parle de Donald Trump. À l’époque, il faisait beaucoup parler de lui dans les médias. Nous nous sommes donc dit : amusons-nous un peu avec ça."

Le résultat ? Un titre complètement décalé qui mélange humour, provocation et rock’n’roll pur jus, démontrant que même les icônes du hard rock peuvent trouver leur inspiration dans les figures les plus inattendues de la pop culture.

Alors, la prochaine fois que vous écouterez “Mistress for Christmas”, souvenez-vous : derrière ce riff qui fait sourire, il y a un clin d’œil direct à l’un des personnages les plus médiatiques de son époque. Une preuve que chez AC/DC, même Noël peut être joué à fond… façon rock.