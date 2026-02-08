Oasis et le Ferry de la Débauche : quand les Gallagher mettent l’Europe KO

Il y a des anecdotes dans l’histoire du rock qui résument tout : l’attitude, le chaos et la légende.

Il y a des anecdotes dans l’histoire du rock qui résument tout : l’attitude, le chaos et la légende. Le 8 février 1994, Oasis nous en a offert une à sa façon. La jeune bombe britannique, encore propulsée par le succès de Definitely Maybe, était en pleine tournée européenne lorsqu’un incident improbable et hilarant est venu confirmer une chose : avec les Gallagher, rien n’est jamais calme.

Le décor ? Un ferry vers les Pays-Bas. Les protagonistes ? Liam, Bonehead, Guigsy et Tony McCarroll, en pleine forme… et visiblement en plein excès. Une bagarre éclate à bord, la raison exacte restant floue — un mélange de bière, d’ego et peut-être d’un supporter de foot trop curieux. Le résultat ? Arrestation express et expulsion immédiate du pays. Noel, fidèle à son rôle de cerveau froid et légèrement sarcastique, échappe au chaos et observe, probablement hilare, la scène se dérouler.

Cet incident aurait pu passer pour un simple fait divers. Mais chez Oasis, il devient légende. Cette histoire illustre parfaitement la dualité du groupe : d’un côté la musique qui conquiert le monde, de l’autre l’attitude rock’n’roll sans filtre, parfois immature, souvent explosive. Le ferry, ce n’était pas qu’un transport maritime, c’était un ring improvisé où la bande a prouvé que le rock britannique pouvait encore faire parler de lui autrement que sur scène.

Et bien sûr, cette escapade européenne a eu des conséquences : quelques concerts annulés, des dates reportées, et une couverture médiatique qui transformait chaque maladresse en or rock. Les frères Gallagher, avec leur arrogance légendaire et leur humour noir, ont su retourner la situation en leur faveur. Après tout, quel autre groupe aurait pu transformer une expulsion en anecdote culte pour les fans, tout en continuant à remplir les salles partout où ils allaient ?

Aujourd’hui, cet épisode est raconté avec un sourire en coin et un brin de nostalgie dans le monde du rock. Il symbolise tout ce qui faisait Oasis : le talent immense, la provocation constante et l’imprévisibilité totale. Et surtout, il rappelle que dans le monde des Gallagher, chaque sortie en mer peut se transformer en un moment de légende.

Moralité ? Quand Oasis prend le large, même un simple ferry devient une scène de rock’n’roll.