Oasis : Liam Gallagher dissipe les rumeurs mais laisse planer quelques doutes sur 2026

Après le triomphe de Live ’25, Liam Gallagher clarifie qu’aucune tournée officielle n’est prévue en 2026, mais reste mystérieux quant à l’avenir du groupe.

La tournée Live ’25 a marqué le retour sur scène d’Oasis après 16 ans, avec 36 concerts complets et plus de 2,2 millions de spectateurs à travers le monde. Interrogé récemment, Liam Gallagher a indiqué qu’« il n’y aura rien en 2026 », mettant fin à l’idée d’une tournée imminente. Pourtant, il a ajouté des réponses ambiguës et teintées d’humour qui ont laissé entrevoir qu’aucune décision définitive n’est exclue pour l’avenir, laissant les fans dans l’attente d’éventuelles surprises.

Durant Live ’25, Oasis a revisité ses plus grands classiques, notamment "Champagne Supernova", "Hello" et "Little by Little", offrant des performances mémorables qui ont confirmé l’énergie intacte du groupe. Ces concerts ont rappelé pourquoi Oasis reste un des piliers du rock britannique.

Pour l’instant, le groupe se repose après cette tournée historique, mais les commentaires de Liam montrent que le suspense autour d’Oasis continue de nourrir l’enthousiasme des fans. Entre certitudes et petites ambiguïtés, 2026 reste donc une année d’attente pour ceux qui espèrent revoir le groupe sur scène.