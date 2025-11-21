Oasis en 2026 ? Liam Gallagher coupe court aux rumeurs et refroidit les espoirs des fans

Alors que la tournée de réunion d’Oasis touche à sa fin, Liam Gallagher a finalement réagi aux spéculations sur une suite en 2026... et sa réponse est sans appel.

Depuis plusieurs jours, Liam Gallagher s’amuse, ou plutôt provoque les fans en répondant directement aux questions posées sur ses réseaux sociaux. Interrogé sur la possibilité d’une tournée Oasis en 2026, le chanteur a répliqué d’un "NON" catégorique, pour mettre un terme aux rumeurs. S’en est suivi un échange à la fois amusant et décevant : à un fan incrédule qui insistait avec un "T’ES SÉRIEUX, BORDEL ?", Liam a renvoyé un sec "OUI, JE SUIS SÉRIEUX, BORDEL". Une manière de rappeler que, chez lui, l’information la plus directe reste souvent la meilleure.

Mais les fans peuvent garder un mince espoir, puisque Liam ne ferme pas totalement la porte pour 2027, se contentant d’un simple "Peut-être". Une nuance rare, d’autant que la tournée Live ’25 n’est même pas terminée. Le chanteur a également laissé entendre qu’il avait été "recadré" après avoir lancé un "à l’année prochaine" sur scène, évoquant des "sourcils levés" et des "claquements de langue". Malgré ça, Liam assure : "Vous me verrez l’année prochaine, et l’année d’après... mais je ne sais pas encore si ce sera avec Oasis."

Liam Gallagher ne cache pas qu'il rêverait de prolonger l’aventure : "Si cela ne tenait qu’à moi, on serait en tournée jusqu’à notre mort", écrit-il, fidèle à son franc-parler. Mais le chanteur précise que les décisions ne dépendent pas uniquement de lui et qu’une discussion devra avoir lieu avant d’envisager la suite. Alors que le groupe s’apprête à conclure sa tournée au Brésil, les fans oscillent entre excitation et frustration. Une chose est sûre : Liam continuera de tourner, quel que soit le nom sur l’affiche.