Marilyn Manson : Son ancienne assistante relance son procès pour abus sexuels !

Alors que le chanteur se pensait sorti d'affaire, une nouvelle loi entrée en vigueur le 1er janvier 2026, rabat les cartes !

Alors qu’il pensait avoir définitivement tourné la page et reprendre une existence plus paisible dans le monde du métal, Marilyn Manson pourrait bien voir son passé le rattraper brutalement. Le chanteur controversé, qui a récemment célébré ses 57 ans, fait de nouveau face à la justice : son ancienne assistante, Ashley Walters, relance un procès pour abus sexuels datant de 2021.

Une affaire qui continue d’entacher sa réputation

À l’époque, les accusations avaient provoqué une véritable onde de choc autour de l’artiste, entraînant l’annulation de plusieurs concerts, dont celui prévu à Brighton, malgré le rejet initial des plaintes déposées par Ashley Walters. Si Marilyn Manson semblait depuis hors de danger sur le plan judiciaire, cette nouvelle offensive pourrait bien rebattre les cartes.

Selon des documents judiciaires récemment obtenus par le magazine Rolling Stone, Ashley Walters estime que la nouvelle loi californienne AB 250 s’applique à son dossier précédemment rejeté, ce qui justifierait sa réouverture.

La loi AB 250 au cœur de la relance du procès

Dans une requête de sept pages, Ashley Walters et ses avocats demandent au juge Cochran soit l’annulation du jugement sommaire, soit l’autorisation de modifier la plainte afin qu’elle soit conforme à la nouvelle législation. Ils affirment que la loi AB 250 s’applique à toute action judiciaire en cours au 1er janvier 2026.

Bien que le jugement sommaire ait été rendu en 2025, la plaignante soutient qu’aucun jugement définitif n’a encore été prononcé. Elle souligne également que les avocats de Brian Warner (le vrai nom de Marilyn Manson) n’ont notifié leur intention de déposer une proposition formelle de rejet que le 5 janvier.

Ashley Walters et son équipe juridique vont même plus loin, affirmant qu’en cas de décision défavorable, un appel serait inévitable, avec la conviction qu’une juridiction supérieure pourrait leur donner raison.

"Faire appel de la décision du tribunal exigerait que le plaignant et toutes les parties engagent des ressources importantes, pour que cet appel soit probablement accepté et que cette affaire soit portée devant le même tribunal dans la même posture", écrivent-ils. "Pour des raisons d’efficacité judiciaire, ce tribunal devrait accepter dès maintenant la requête en réexamen ou en modification du plaignant, plutôt que de contraindre toutes les parties à engager des ressources importantes pour faire appel et revenir au même point dans ce litige."

Le camp Marilyn Manson affiche sa confiance

Face à cette nouvelle tentative, l’avocat de Marilyn Manson se veut particulièrement serein et balaie fermement les arguments de la partie adverse :

"La plainte sans fondement d’Ashley Walters a désormais été rejetée à deux reprises. Nous sommes convaincus que sa requête visant à réexaminer le dernier rejet sur la base d’une nouvelle loi inapplicable sera rejetée."

Une affaire loin d’être terminée

Si Marilyn Manson espérait retrouver une certaine stabilité artistique et personnelle, cette relance judiciaire prouve que l’ombre des accusations continue de planer sur sa carrière. Reste désormais à savoir si la justice californienne donnera suite à cette requête, ou si l’artiste pourra, une fois de plus, tourner la page d’un scandale qui refuse de disparaître.