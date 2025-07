Marilyn Manson : Son concert à Brighton sera bien annulé !

Coup de tonnerre pour les fans du rockeur ! Comme annoncé la semaine dernière, Marilyn Manson voit bel et bien l’un de ses concerts annulé, et pas des moindres : celui prévu à Brighton.

Le concert, déjà sous haute tension, a été au cœur d'une polémique locale. En cause : le passé judiciaire du chanteur, notamment les accusations d’agressions sexuelles portées contre lui, dont certaines par son ex-femme. Bien que l’affaire ait été classée sans suite, faute de preuves suffisantes pour le condamner, le débat public n’a pas cessé pour autant.

C’est Millie Earl, une élue locale résolument engagée, qui s’est opposée à la venue de l’artiste dans la ville côtière. Déterminée à "renforcer le message que la violence contre les femmes et les filles n’est pas quelque chose d’acceptable dans notre communauté", elle a obtenu gain de cause.

Selon le média The Argus, le concert de Marilyn Manson à Brighton est officiellement annulé. Une décision saluée par l’association activiste No Stage for Abusers, qui avait largement appuyé la demande. Le collectif s’est félicité de cette victoire et espère que d'autres villes suivront le mouvement, mettant potentiellement en péril plusieurs dates de la tournée du chanteur controversé.

Une chose est sûre : le retour sur scène de Marilyn Manson est loin d’être un long fleuve tranquille.

Very pleased to hear Brighton Centre have cancelled Marilyn Manson. Thank you for taking a stand against male violence & misogyny. Thank you to everyone who got involved. #Brighton #maleviolence #feminist #misogyny #sexism @MenVSexism pic.twitter.com/RfIsewAyuM