Zac Farro (Paramore) passe en solo et dévoile "Operator" !

Le musicien, qui s'épanouit déjà dans deux groupes, va voler de ses propres ailes !

Il y a des musiciens qui s'épanouissent dans plusieurs formations, comme c'est le cas de Zac Farro, le batteur de HalfNoise, groupe de rock psychédélique formé depuis plus de 15 ans, mais surtout Paramore. Grâce à ces deux projets, le musicien de 35 ans a réussi à trouver un équilibre, s'autorisant même à rêver d'un projet un peu plus personnel. Et justement : Zac Farro vient d'annoncer son tout premier album studio. Intitulé "Operator", ce nouveau bébé, attendu pour le 18 juillet prochain, va permettre au musicien d'explorer davantage ses envies musicales.

Les fans pourront d'ailleurs découvrir les prémices de l'album avec le premier single déjà dévoilé, "My My". Et, surprise, ce titre va davantage chercher du côté de la country-folk. Et concernant ce premier morceau, Zac Farro a de nombreuses choses à dire :

"[C'est] une chanson personnelle sur le fait d’être témoin d’un être cher qui essaie de laisser partir quelqu’un qu’il aime profondément. Ce genre de douleur silencieuse. Cette chanson a beaucoup de poids et capture ces moments de réflexion qui traversent l’album." - Zac Farro