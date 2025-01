Affaire Marilyn Manson : enquête close, absence de preuves suffisantes

L'enquête a débuté en 2021.

Après quatre années d'investigation, le procureur du comté de Los Angeles, Nathan J. Hochman, a annoncé l'abandon des poursuites contre le chanteur de rock Marilyn Manson. Une décision qui met fin à une longue enquête portant sur des allégations d'agressions sexuelles et de violences domestiques visant l'artiste.

Le procureur Hochman a invoqué deux motifs principaux pour justifier cette décision : la prescription des faits allégués de violence domestique et l'insuffisance des preuves pour étayer les accusations d'agression sexuelle au-delà de tout doute raisonnable.

Malgré l'absence de poursuites, Hochman a tenu à saluer "le courage et la résilience des femmes qui ont témoigné et partagé leurs expériences". Il a souligné que leur démarche a contribué à sensibiliser le public aux défis auxquels font face les victimes de violences domestiques et d'agressions sexuelles.

L'enquête a débuté en 2021, suite à des accusations portées par plusieurs femmes, dont l'actrice Evan Rachel Wood, ancienne fiancée de Manson. Les faits présumés remontaient à la période 2009-2011, lorsque le chanteur résidait à West Hollywood. L'avocat de Marilyn Manson, Howard King, s'est félicité de cette décision, affirmant que son client était innocent depuis le début.