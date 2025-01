Marilyn Manson fête en grande pompe ses 56 ans et ses 4 ans de sobriété

Un anniversaire où l'artiste était entouré de nombreux amis

Marilyn Manson, tout sourire pour ses 56 ans

Fêter son anniversaire a toute son importance, surtout quand on est un artiste controversé qui aime les choses tape-à-l'œil. Le 5 janvier dernier, Marilyn Manson a fêté son 56ème anniversaire, et pour ça, il s'est bien entouré. Jugez plutôt : parmi ses convives, on retrouvait James Iha de Smashing Pumpkins, Richard Patrick de Filter, Ronnie Radke de Falling in Riverse, John 5 de Mötley Crüe, mais aussi Billy Corgan. Fait assez surprenant quand on sait que les deux hommes n'ont pas toujours été copains, puisque Marilyn se moquait beaucoup de la ressemblance du guitariste chanteur avec Charlie Brown, le personnage du chien Snoopy.

Tous ses joyeux camarades ont été immortalisés dans des photos et des vidéos, qui ont été postées par Vanessa Alexandra, l'associée de Manson, afin d'ajouter du contenu sur les réseaux sociaux du chanteur. En parcourant la page, on peut voir de nombreux posts de Marilyn Manson entouré de ses proches, tout sourire, en tant de souffler sur les bougies de son gâteau. L'occasion pour l'artiste de célébrer aussi ses 4 ans de sobriété !

Une joie de vivre retrouvée après une période compliquée

Des images joyeuses, qui contrastent avec le fait que Marilyn Manson a connu une période troublée ces dernières années. En effet, au cours des quatre dernières années, le musicien a été poursuivi et accusé d'agression sexuelle, notamment par son ex-fiancée, l'actrice Evan Rachel Wood, qui a déclaré en février 2021:

"Je suis ici pour exposer cet homme dangereux et dénoncer les nombreuses industries qui lui ont permis d'exister, avant qu'il ne ruine d'autres vies." - Marilyn Manson

Il y a quelques mois seulement, le chanteur avait abandonné ses poursuites contre la comédienne, et avait accepté de lui verser 327 000 dollars en honoraires d'avocat. Mais il semblerait que Marilyn soit bel et bien de retour avec un nouvel album sorti en novembre 2022, “One Assassination Under God — Chapter 1”.