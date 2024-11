Billy Corgan (Smashing Pumpkins) fustige les classements des meilleurs guitaristes !

Alors que les Smashing Pumpkins s'apprêtent à dévoiler leur nouvel album, Aghori Mhori Mei, le 22 novembre, le groupe fait déjà les gros titres… mais pas pour des raisons musicales. En effet, Billy Corgan, figure emblématique et leader des Smashing Pumpkins, a récemment partagé son opinion acerbe sur les classements des meilleurs guitaristes lors d’une interview avec le média spécialisé Guitar World.

Corgan, souvent ignoré dans ces fameux classements, a exprimé son étonnement quant à l'absence de son nom dans les premières places.

"D’habitude, je ne fais même pas partie de ces listes", explique-t-il. "Ou bien ils me placent derrière quelqu’un de beaucoup plus faible. Je ne veux pas dénigrer les gens qui sont devant moi… mais allez, vous voyez ?"

L’artiste, dont le talent s’étend bien au-delà de la guitare, souligne l'étendue de son implication dans ses propres créations.

"J’écris la chanson, les paroles, les mélodies, les arrangements et je joue la plupart des parties de guitares compliquées. Et je suis capable de faire un solo en plus", insiste Corgan. "Je pense que les gens ont du mal à l’accepter… Ils ne veulent pas croire qu’une seule personne puisse faire tout cela."