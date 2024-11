Marylin Manson abandonne le procès contre Evan Rachel Wood

Le chanteur avait porté plainte contre l'artiste pour diffamation.

Un procès controversé qui a pris fin !

Un procès très controversé se termine, mais pas en faveur de Marilyn Manson. Le chanteur, de son vrai nom Brian Warner, avait porté plainte en 2022 contre son ex-fiancée, l’actrice Evan Rachel Wood, pour diffamation. Il l’accusait, avec la complicité d’Illma Gore, d’avoir orchestré une campagne visant à manipuler des femmes pour qu’elles l’accusent faussement de conduite sexuelle inappropriée.

Cependant, la justice n’a pas donné raison au rockeur. La cour a rejeté sa plainte, jugeant les arguments peu convaincants. L’affaire a pris une tournure encore plus désavantageuse pour Manson lorsque les avocats de Wood ont déposé une motion anti-SLAPP (une loi conçue pour contrer les poursuites abusives visant à réduire au silence les dénonciateurs). Cela a conduit le chanteur à être condamné à rembourser environ 310 000 € de frais d’avocat.

Une tentative de règlement échouée

Selon Rolling Stone, au printemps 2024, Manson aurait tenté un règlement confidentiel pour éviter une issue publique défavorable. Une proposition que Wood a catégoriquement refusée. Finalement, c’est Manson lui-même qui a décidé d’abandonner le procès, acceptant de payer l’intégralité des frais de justice, soit environ 327 000 $.

Dans un communiqué, les avocats de Wood ont déclaré :

"Marilyn Manson — dont le vrai nom est Brian Warner — a intenté un procès contre Mme Wood dans le but de discréditer ses nombreuses accusatrices et de relancer une carrière vacillante. Mais sa tentative de réduire au silence et d’intimider Mme Wood a échoué. La décision de Warner d’abandonner son procès et de payer près de 327 000 $ de frais d’avocat confirme le caractère infondé de ses accusations."

Pour rappel, Evan Rachel Wood accuse ouvertement Marilyn Manson d’abus pendant leur relation. Ces révélations ont encouragé plusieurs autres femmes ayant côtoyé l’artiste à prendre la parole et à dénoncer des comportements similaires. À 55 ans, le chanteur voit non seulement son image ternie, mais également sa carrière vaciller sous le poids de ces accusations et des batailles judiciaires perdues.