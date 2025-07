Limp Bizkit : "Three Dollar Bill, Y’all$" fête ses 28 ans ! Retour sur un album qui a marqué l’univers du Nü Metal !

Vingt-huit ans plus tard, ce disque culte continue de diviser, mais son influence sur le paysage du rock alternatif est indéniable.

Le 1er juillet 1997, un disque à la fois dérangeant, bruyant et novateur surgissait dans les bacs : Three Dollar Bill, Y’all$, premier album de Limp Bizkit, entrait en scène et annonçait l’avènement d’un genre encore balbutiant : le Nü Metal. Vingt-huit ans plus tard, ce disque culte continue de diviser, mais son influence sur le paysage du rock alternatif est indéniable.

Une entrée fracassante dans le monde du Nü Metal

À l’époque, le grunge s’essouffle, le metal traditionnel paraît figé, et le rap explose dans les charts. C’est dans ce contexte que Limp Bizkit, originaire de Jacksonville en Floride, propose un mélange explosif de metal, hip-hop, punk et indus. Une fusion nerveuse et imprévisible qui donne naissance à un son crasseux, abrasif et profondément générationnel.

Produit par Ross Robinson, déjà connu pour avoir travaillé avec Korn et Sepultura, Three Dollar Bill, Y’all$ sent la sueur, la rage et le chaos. Dès les premières secondes de "Pollution", l’auditeur est happé dans un univers sonore agressif, porté par les riffs tordus de Wes Borland, le flow vindicatif de Fred Durst et les scratches furieux de DJ Lethal.

Un disque viscéral, brut et sans filtre

Avec cet album, Limp Bizkit canalise la colère d’une génération désabusée. Les textes, souvent centrés sur l’aliénation, la trahison et les frustrations personnelles, parlent directement à la jeunesse blanche américaine en quête d’identité. La reprise provocante de "Faith" de George Michael devient rapidement un hymne live, autant moqué qu’acclamé, et propulse le groupe sur le devant de la scène.

Mais Three Dollar Bill, Y’all$ n’est pas pensé pour le succès radio. Il est sombre, dissonant et parfois dérangeant, bien loin des refrains calibrés de leurs futurs tubes comme "Rollin’" ou "My Way". C’est cette rugosité qui en fait un disque culte pour les fans du genre, souvent cité comme l’un des albums les plus authentiques de la scène Nü Metal.

Le point de départ d’un raz-de-marée

Même si l’album ne connaîtra qu’un succès commercial modéré à sa sortie, il servira de tremplin pour le groupe. Grâce à des tournées avec Korn, Deftones ou encore Primus, Limp Bizkit s’impose progressivement comme l’un des visages du Nü Metal finissant par exploser avec Significant Other en 1999. Mais c’est bien Three Dollar Bill, Y’all$ qui a ouvert la voie, avec son énergie brute et sa direction artistique radicale.

28 ans plus tard : un héritage qui divise, mais qui perdure

Aujourd’hui encore, Three Dollar Bill, Y’all$ suscite autant l’admiration que la controverse. Pour certains, il incarne l’excès, la vulgarité et le machisme de la scène Nü Metal. Pour d’autres, il est un manifeste audacieux, une claque sonore authentique et un témoignage brut d’une époque où tout semblait permis musicalement.

Une chose est sûre : sans ce premier album, Limp Bizkit n’aurait jamais été le phénomène mondial qu’il est devenu. Et le Nü Metal n’aurait peut-être jamais connu un tel envol.