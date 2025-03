Limp Bizkit, bientôt dans la bande sonore du nouveau Shrek ? Le chanteur Fred Durst réagit !

Avec beaucoup d'humour, le chanteur s'est empressé de commenter cette rumeur, qui affole les fans du groupe...

Shrek 5 et sa future bande sonore très rock et métal !

La nouvelle a fait vriller les fans du plus célèbre des ogres d'animation : Shrek devrait faire son grand retour sur nos écrans en décembre 2026 pour son cinquième volet, presque 16 ans après la sortie du dernier épisode. Et on peut dire que l'info fait déjà couler beaucoup d'encre ! Entre le nouveau casting vocal, enrichi de la voix de la comédienne Zendaya, et les premières images décevantes, un autre sujet fascine beaucoup les fans de la saga : la future bande sonore. Car oui, à sa sortie en juillet 2001, Shrek avait fait plaisir aux amateurs en faisant la part belle au rock à de grands classiques ou petites pépites oubliées du genre.

Alors forcément, une telle nouvelle, ça affole les esprits : qui pourrait bien enrichir l'univers sonore de Shrek 5 ? Sur internet, les rumeurs vont bon train, et parmi les noms évoqués, deux sont plus souvent cités : My Chemical Romance et Limp Bizkit. A l'heure actuelle, il n'y a eu aucune confirmation à ce sujet là : cela peut être autant un immense canular comme on peut en lire beaucoup sur internet, mais aussi une rumeur tout à fait fondée. Un sujet auquel Fred Durst, le chanteur de Limp Bizkit, n'a pas manqué de réagir...

Une réaction qui n'est ni oui, ni un non

Ce samedi 1er mars, le musicien a décidé de réagir, enflammant un peu plus les esprits. A un tweet qui le mentionnait dans un post où il était question d'une future collaboration entre le groupe et le cinquième opus de la célèbre saga, le principal intéressé s'est contenté de répondre en une phrase "des choses de Shrek". Une déclaration très floue, qui n'est ni une confirmation de collaboration, ni un rejet de l'information, mais qui a relancé les spéculations.

Maintenant, reste plus qu'à voir si le studio fera bien appel au groupe pour sa future bande sonore...