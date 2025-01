My Chemical Romance : le guitariste du groupe s'emporte et insulte Elon Musk !

Frank Iero est bien connu pour son franc-parler

Le geste controversé d'Elon Musk fait le buzz

Dernièrement, aux États-Unis, un événement marquant a retenu l’attention : l’investiture de Donald Trump ce 20 janvier. Cet événement, bien que politique, a également secoué le monde du rock, suscitant des réactions enflammées. Après que Green Day a critiqué Elon Musk lors d’un concert en Afrique du Sud, c’est au tour d’un autre groupe emblématique de faire parler de lui. En effet, le guitariste de My Chemical Romance, Frank Iero, s’est exprimé avec véhémence sur son compte Instagram.

Lors d’un discours d’Elon Musk pendant l’investiture du nouveau président, une controverse est née. Musk a conclu ses propos avec un geste qui ressemblait à un "salut nazi", provoquant un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Face aux critiques, le milliardaire a tenté de désamorcer la situation sur sa plateforme X, affirmant :



“Franchement, ils ont besoin de meilleures attaques. L’accusation ‘tout le monde est Hitler' est tellement usée.”

Cependant, cette justification n’a fait qu’amplifier la colère des internautes.

Frank Iero réagit avec force

Le lendemain, Frank Iero, guitariste de My Chemical Romance, a laissé éclater sa colère sur son compte Instagram. Voici ce qu’il a déclaré :

“J’emmerde ce type et toutes les personnes qui soutiennent cette merde ou qui gaspillent leur énergie à essayer de la défendre. Vos vraies couleurs se manifestent. #SmashHate.”

Ce message sans filtre a immédiatement attiré l’attention des fans du groupe et des amateurs de musique en général. Les mots-clés comme #SmashHate se sont rapidement propagés, témoignant de la puissance des prises de position publiques dans le milieu du rock.

Le monde du rock uni contre la haine

Cette nouvelle sortie illustre une tendance plus large : les artistes du rock n’hésitent plus à s’engager ouvertement contre des figures ou des actions qu’ils jugent contraires à leurs valeurs. Que ce soit Green Day ou My Chemical Romance, le message est clair : il n’y a pas de place pour la haine ou les actes controversés dans une société qui se veut progressiste.

Avec cette déclaration, Frank Iero rappelle que le rock reste une voix puissante pour exprimer l’indignation et défendre des idéaux. Une chose est certaine : la scène musicale n’a pas fini de faire entendre son mécontentement face à des situations qui divisent.