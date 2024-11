My Chemical Romance : Les billets se sont arrachés et créent la controverse !

En cause ? Le prix des places qui ne sont pas aux goûts des internautes.

Une tournée qui cartonne !

C'est le carton plein pour le groupe ! Après des années d'absence, My Chemical Romance revient en force avec une tournée des stades intitulée Long Live The Black Parade. Cette tournée célèbre le mythique album The Black Parade, véritable pierre angulaire du rock alternatif des années 2000. L’annonce a déclenché un véritable raz-de-marée : la majorité des dates affichent déjà complet en quelques heures seulement !

Au total, ce sont pas moins de 365 000 billets qui ont été vendus pour cette tournée exceptionnelle. Les concerts auront lieu exclusivement aux États-Unis, avec une seule exception : un passage à Toronto, au Canada. Pour couronner le tout, plusieurs invités prestigieux viendront enflammer certaines dates, notamment Evanescence, Alice Cooper et les Pixies.

Dans un communiqué officiel, le groupe a exprimé sa gratitude envers ses fans :

“My Chemical Romance tient à remercier ses fans pour avoir permis à cette tournée de se vendre si rapidement.”

Des prix exorbitants !

Malheureusement, tout n’est pas rose dans cette réussite éclatante. De nombreux fans ont exprimé leur déception face au prix exorbitant des billets, qui varient entre 65 dollars et plus de 1 000 dollars (soit environ 60 à 950 euros). La tarification dynamique imposée par Ticketmaster a également contribué à faire grimper les prix.

Un fan a résumé la frustration générale sur les réseaux sociaux :

“Les billets les moins chers pour Fenway Park sont à 230 dollars. C’est vraiment décevant.”

Malgré cette controverse, la tournée s’annonce grandiose. Avec des invités de renom et une setlist probablement bourrée de classiques, My Chemical Romance s’apprête à marquer un nouveau chapitre dans son histoire. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et il ne fait aucun doute que Long Live The Black Parade restera gravée dans les mémoires des fans… pour ceux qui pourront se permettre d’y assister.