Limp Bizkit vs Universal : le ton monte

Fred Durst, le chanteur du groupe, ne compte clairement pas lâcher l'affaire.

Un succès monstre

35 millions d'albums vendus à travers le monde, et tout ça en même pas 30 ans de carrière. Voilà les chiffres les plus impressionnantes qui retiennent l'attention lorsqu'on regarde une biographie de Limp Bizkit. Le groupe de nu-metal originaire de Floride aura connu un succès incroyable, avant que la hype ne retombe légèrement, même s'ils comptent encore de nombreux fans à travers le monde. Malheureusement pour eux, ce succès fou n'a visiblement pas permis aux membres du groupe de vivre "la vie d'artiste", et ils avaient d'ailleurs décidé de poursuivre leur label Universal Music Group il y a quelques mois. Depuis, le label a répondu aux plaintes des artistes, et le ton est monté.

Un sujet sensible

Pas facile d'aborder le sujet des soucis financiers lorsqu'on est un artiste à succès, mais c'est justement là qu'est le problème : malgré l'incroyable succès du groupe, les membres n'ont apparemment pas vu passer beaucoup d'argent. Fred Durst, le chanteur et leader du groupe, avait donc pris l'initiative d'attaquer Universal en justice, leur réclamant 200 millions. Depuis, Universal Music Group a répondu, affirmant que "le récit selon lequel UMG a tenté de dissimuler des royalties est une fiction". Le label s'en tient à sa version des paiements qui servent d'abord à rembourser les avances faites par le label.

Mais les représentants légaux de Limp Bizkit rejettent les arguments du label, en affirmant notamment que UMG n'a pas fourni de relevés de royalties entre 1997 et 2004 alors que le groupe connaissait ses plus grands succès.

Quand quelqu’un est pris la main dans le sac, sa première réaction est souvent d’engager des avocats très coûteux pour essayer de faire rejeter l’affaire. Nous croyons qu’UMG utilise une stratégie classique, en s’accrochant désespérément à des détails techniques.

On dirait bien que cette affaire va finir devant les tribunaux ! Elle pourrait d'ailleurs avoir de sacrées conséquences si la plainte aboutit, car d'autres artistes ont apparemment été "victimes" des mêmes pratiques.