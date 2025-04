Limp Bizkit : "Rollin'" de retour au top des classements pour une raison spéciale !

Le nü métal à la côte en ce moment !

En ce moment, le nü metal connaît un véritable retour en grâce. Après avoir mis en lumière "Last Resort" de Papa Roach, qui refait parler de lui 25 ans après sa sortie, c’est aujourd’hui au tour du tube "Rollin'" de Limp Bizkit de connaître une incroyable résurrection.

Sorti au début des années 2000, "Rollin'" n’avait jamais eu l’honneur d’une présence dans le classement Billboard. Et pourtant, plus de 20 ans après sa sortie, le morceau vient de s’envoler dans le top 10 des ventes numériques de chansons Hard Rock. Une performance aussi surprenante que réjouissante pour les fans de la première heure. Mais alors, quelle est la raison de cette remontée soudaine ?

Eh bien, il faut se tourner du côté de Netflix pour comprendre ce phénomène. Le groupe, actuellement en litige avec Universal, figure dans la bande-son de la nouvelle série d’animation "Devil May Cry", une adaptation très attendue de la célèbre série de jeux vidéo. Et oui, tout comme Evanescence ou Papa Roach, Limp Bizkit a été invité à rejoindre cette bande-son explosive qui sent bon les années 2000.

Le réalisateur Adi Shankar semble nourrir une véritable passion pour cette époque et pour le metal alternatif qui la caractérise. Résultat : une sélection musicale qui tape fort et qui a su séduire un public nostalgique, tout en embarquant une nouvelle génération dans cette vibe si particulière. Le succès immédiat de la série a largement contribué à remettre "Rollin'" sur le devant de la scène, pour le plus grand plaisir des fans.

Et maintenant, on se prend à rêver : après Devil May Cry, pourquoi pas Limp Bizkit dans la bande-son du prochain Shrek ? On imagine déjà Fred Durst et sa casquette rouge squatter les marais avec un bon riff dans les oreilles. En tout cas, ce genre de revival, ça fait sacrément du bien à nos oreilles !