Papa Roach : Jacoby Shaddix revient sur le succès de "Last Resort"

Un morceau qui résonne encore dans nos cœurs.

Papa Roach est sur tous les fronts en ce moment ! Alors que le groupe mené par Jacoby Shaddix s'apprête à faire son grand retour avec un nouvel album, il a récemment fait monter la température avec un tout nouveau single percutant : "Even If It Kills Me". Porté par une énergie toujours aussi brute, le groupe californien prouve qu'il n'a rien perdu de sa rage ni de son ADN nu metal. En pleine promotion, le charismatique chanteur, qui a enflammé le Zénith de Paris il y a peu, s’est confié en interview sur les moments forts de la carrière du groupe — et notamment sur leur plus gros carton : "Last Resort".

Sorti en 2000, "Last Resort" n’est pas seulement un hymne générationnel. C’est un cri de rage, une libération, un morceau devenu culte. Encore aujourd’hui, il résonne puissamment dans les cœurs de ceux qui l’ont découvert ado, casque vissé sur les oreilles, à l’époque où le nu metal explosait. Ce morceau a récemment fait parler de lui en intégrant la bande-son ultra badass de la nouvelle série animée "Devil May Cry", aux côtés de pointures comme Limp Bizkit ou Evanescence. Rien que ça.

Pour Jacoby Shaddix, ce morceau est bien plus qu’un tube. C’est un pilier de sa carrière. Il le déclare lui-même :

“C’est un classique, un morceau culte, un best-seller. Il s’inscrit parfaitement dans la culture rock, et je suis tellement reconnaissant qu’il continue d’être célébré. Il est utilisé dans plein de séries, de films, il circule constamment sur Internet. C’est du ‘meme core’ pur !”

Un moment en particulier reste gravé dans sa mémoire :

“C’est dans le film Training Day avec Denzel Washington. C’est un de mes films préférés. Quand j’ai entendu Last Resort dans une scène, je me suis dit : ‘C’est réel ?’ C’était un moment surréaliste.”

Et de conclure avec émotion :

“Ce morceau est un cadeau perpétuel… Je suis tellement reconnaissant d’avoir une chanson qui résiste à l’épreuve du temps.”

Avec ce retour sur Last Resort, Papa Roach ne se contente pas de surfer sur la nostalgie. Il rappelle qu’un bon riff, une colère viscérale et une sincérité brute peuvent traverser les décennies — et continuer à faire trembler les murs.