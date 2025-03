Papa Roach : découvrez la nouvelle version de "Even if it kills me"

Le groupe vient même de sortir un clip pour accompagner la nouvelle version de leur dernier single.

Avec plus de 30 millions d'albums vendus dans le monde d'après leur label, Universal Music Group, on peut dire que Papa Roach a su porter bien haut les couleurs du métal alternatif, avec une carrière de plus de 30 ans remplie de succès. Alors forcément, dès qu'ils annoncent de la nouveauté, de nombreux fans sont heureux. Comme cette année, lorsque les américains ont décidé de sortir un tout nouveau single, "Even if it kills me", il y a quelques semaines. Un album qui a déjà droit à une nouvelle version, et même à un clip !

La bonne nouvelle de la journée, elle est là : Papa Roach ne semble pas manquer d'inspiration, la preuve, ils arrivent à nous sortir une deuxième version pour leur single sorti en janvier. Un single qui était le premier inédit du groupe depuis 3 ans. Pour cette nouvelle version, on retrouve donc le même morceau, mais complètement revisité, avec un côté hyper intimiste, très touchant, quasiment en mode "acoustique".

Une vidéo accompagne également cette nouvelle version. Un clip dans lequel la couleur rouge est extrêmement présente, mais dans lequel on retrouve aussi un côté très "post-apocalyptique", puisqu'on traverse une ville qui semble avoir été partiellement détruite. Petite précision, qui a son importance pour les fans de Papa Roach : le groupe a également prévu de sortir un nouvel album, probablement pour la fin de l'année. Et on imagine que ce nouveau single sera dessus !