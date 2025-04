Papa Roach, bientôt de retour ? Jacoby Shaddix enflamme les rumeurs !

Interviewé récemment, le chanteur s'est laissé aller à quelques confidences sur le 12ème album studio du groupe.

Papa Roach, bientôt de retour avec un nouvel album ? Il semblerait que cela soit confirmé ! En effet, le leader et chanteur du groupe Jacoby Shaddix a récemment été interviewé pour la chaîne musicale Claro Música México, et a confirmé ce que les fans attendaient avec impatience : un nouvel opus est dans les projets. Si aucune date n'a été confirmée pour le moment, le projet pourrait bien voir le jour d'ici 2026. Mais que les amoureux du groupe se rassurent, le groupe a déjà tout prévu, et ne compte pas abandonner son fidèle public en 2025 :

“Nous allons sortir de la musique tout au long de l’année” - Jacoby Shaddix

Il l'a dit lui même : deux nouveaux morceaux ont déjà été enregistrés, et devraient sortir dans les mois à venir, tandis que d’autres sont toujours en cours de finalisation.

Mais alors, à quoi peut-on s'attendre pour ce nouvel opus, le 12ème projet studio du groupe ? Selon Jacoby Shaddix, il y aura entre 10 et 11 morceaux, justifiant ce format d'album court en expliquant qu'il aime l'idée qu'il puisse être écouté en une seule fois :

“Je n’aime pas les albums trop longs. J’aime que ce soit direct, percutant.” - Jacoby Shaddix

Très fier de ce travail avec Papa Roach, Jacoby Shaddix a d'abord qualité les nouvelles chansons de "bonnes" et d'"inspirées", entre mélodies accrocheuses et riffs puissants.

En attendant la sortie de ce nouvel opus très attendu par les fans, Papa Roach compte bien retrouver leur public dès cet été en offrant quelques dates en festival, notamment du 14 au 17 août à l'Open Air Gampel 2025 et dès le 17 août, au Pukkelpop. Des retrouvailles qui permettent à Papa Roach de faire revivre les 25 ans de leur album Infest, tout en testant de nouveaux morceaux auprès du public.