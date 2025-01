Papa Roach : nouvel album confirmé par Jacoby Shaddix

Un album qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année 2025, ou au plus tard, début 2026.

Ça commence à sentir bon pour les fans de Papa Roach, qui ont eu des bonnes nouvelles à se mettre sous la dent ces derniers jours. Pour commencer, le groupe sera de passage en France en février pour un concert à Paris. De plus, Papa Roach a dévoilé un tout nouveau single à la fin de la semaine dernière, preuve qu'ils ont toujours autant envie de produire de la musique. Enfin, la grande nouvelle vient d'être confirmée dans le weekend : un nouvel album devrait voir le jour à la fin de l'année d'après Jacoby Shaddix.

Le chanteur et membre fondateur du groupe a livré une interview au média Audacity Check In, dans laquelle il a notamment parlé des projets en cours au sein de Papa Roach. Il est notamment revenu sur le dernier single en date du groupe, "Even If It Kills Me", en affirmant qu'il marquait un tournant dans l'histoire du groupe :

C’était le premier morceau que nous avons écrit après avoir tourné pour Ego Trip. Dès que je l’ai entendu, j’ai su qu’il y avait quelque chose de spécial. Il a ouvert les vannes de créativité pour tout ce qui a suivi.

Mais ce n'est pas tout : il a aussi affirmé que Papa Roach travaillait sur tout un tas de morceaux, à des stades d'avancement variés, et que tout ça avait un but bien précis : "Nous avons beaucoup de matériel en préparation. L’idée est de continuer à peaufiner ces morceaux tout au long de l’année 2025. Que ce soit fin 2025 ou début 2026, un nouvel album verra le jour".

Le groupe a donc du pain sur la planche, puisqu'ils ont prévu un album qui devrait donc arriver dans pas si longtemps. Si on n'a pas de date de sortie, on sait déjà que cet album de Papa Roach sera plus créatif et expérimental : "Nous avons décidé de créer les morceaux les plus lourds que nous pouvions écrire, tout en explorant de nouveaux sons. Cette approche nous inspire et fait ressortir notre passion pour la musique".

Rendez-vous dans quelques mois lorsqu'on commencera à avoir d'autres morceaux ou informations sur tout ça !