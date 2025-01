Papa Roach dévoile un nouveau single !

Le groupe fait plaisir aux fans avant leur passage en France !

Papa Roach bientôt de passage en France !

Papa Roach fait le tour de l’actu actuellement ! En effet, le groupe qui aura marqué les années 2000 est actuellement en tournée et fera une date exceptionnelle en France à l’Accor Arena de Paris à l’occasion des 25 ans de l’album "Infest", avec le mythique morceau "Last Resort" !

Mais rassurez-vous, le groupe fait toujours des morceaux inédits, et voici la preuve avec un nouveau single percutant comme on aime : "Even If It Kills Me". Ce morceau marque un retour aux sources de Papa Roach, avec le rock alternatif qui a fait le succès du groupe dans les années 2000.

Ce nouveau titre est déjà disponible sur les plateformes de streaming, et les premières critiques sont unanimes : un morceau puissant et émouvant qui rappelle l’énergie brute de leurs débuts. Avec une combinaison parfaite de riffs percutants et de paroles profondes, "Even If It Kills Me" semble bien parti pour devenir un favori des fans.

Le chanteur Jacoby Shaddix a partagé son enthousiasme :

“Créer de la musique qui résonne autant auprès de nos fans est une expérience incroyable. "Even If It Kills Me" est un aperçu de ce que nous avons en réserve pour la suite.”

Alors, prêts à avoir du nouveau du côté de Papa Roach ? En tout cas, les fans français auront peut-être un petit aperçu le 5 février prochain à l’Accor Arena.