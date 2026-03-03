Oasis fera une apparition surprise sur l'album HELP(2) avec « Acquiesce » !

Le single sera inclus dans la pochette dépliable de l'édition vinyle et comme piste cachée sur la version double CD.

C’est une annonce qui fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le monde du rock. War Child Records confirme la participation d’Oasis à l’une des sorties les plus attendues de l’année : la compilation « HELP(2) », au profit de l’ONG War Child. Et le groupe ne fait pas les choses à moitié.

Au programme : un single inédit glissé dans la pochette gatefold de l’édition vinyle et proposé comme titre caché sur la version double CD. Le morceau sera également disponible en streaming dès le 6 mars, date de sortie officielle de l’album via War Child Records.

« Acquiesce » : le retour d’une face B devenue légende

Pour l’occasion, Oasis a offert une version live exclusive de son titre phare « Acquiesce » (Live from Wembley Stadium, 28 September ’25). Considéré comme l’une des meilleures faces B de tous les temps, le morceau a récemment retrouvé les sommets des charts grâce à la gigantesque tournée Oasis Live ’25.

Cette sortie marque un moment clé : il s’agit de la première parution physique d’un enregistrement live issu de leur tournée mondiale record de 2025. Le concert a été capturé lors du dernier des sept shows consécutifs au stade de Wembley, une série historique dans l’antre londonienne.

Un retour aux sources pour Oasis

Ce n’est pas la première fois qu’Oasis s’engage aux côtés de War Child. En 1995, le groupe participait déjà à l’album original « HELP », avec le titre d’ouverture « Fade Away ». Mieux encore : Noel Gallagher avait également contribué en tant que troisième membre du supergroupe The Smokin’ Mojo Filters, aux côtés de Paul McCartney et Paul Weller.

Près de trente ans plus tard, ce retour dans la série « HELP » souligne le soutien continu d’Oasis à la mission de War Child : protéger, éduquer et défendre les droits des enfants touchés par les conflits.

Une compilation monumentale

« HELP(2) » poursuit l’esprit collaboratif et spontané de l’album original. Né d’une étroite collaboration avec les mythiques Abbey Road Studios, le projet a été enregistré principalement durant une semaine intense en novembre 2025, sous la houlette du producteur star James Ford.

Parmi les premières sorties déjà dévoilées :

« Begging For Change » de Pulp

« Opening Night » de Arctic Monkeys

« Flags » de Damon Albarn, Grian Chatten et Kae Tempest

« Let’s Do It Again! » de The Last Dinner Party

« Helicopters » de Ezra Collective et Greentea Peng

Et la liste complète est vertigineuse : Anna Calvi, Arlo Parks, Arooj Aftab, Bat For Lashes, Beabadoobee, Beck, Beth Gibbons, Big Thief, Black Country, New Road, Depeche Mode, Ellie Rowsell, Foals, Fontaines DC, Graham Coxon, King Krule, Nilüfer Yanya, Olivia Rodrigo, Sampha, Wet Leg, Young Fathers… Un véritable all-star game de la scène alternative et rock.

L’esprit de collaboration a donné lieu à des moments uniques : lors de l’enregistrement de « Flags », Damon Albarn a été rejoint par Johnny Marr, ainsi que Kae Tempest et Grian Chatten. De son côté, Olivia Rodrigo a collaboré avec Graham Coxon, qui a également posé sa guitare sur sa reprise de « The Book of Love ».

« Par les enfants, pour les enfants »

Au-delà de la musique, « HELP(2) » est aussi un projet artistique fort. Le réalisateur oscarisé Jonathan Glazer a assuré la direction artistique, épaulé par Mica Levi et Academy Films.

Le concept imaginé par Glazer et Levi est d’une simplicité bouleversante : « Par les enfants, pour les enfants ». Les caméras ont été confiées directement à des enfants, invités à filmer les artistes en studio, sans aucune restriction.

L’équipe a également collaboré avec des coordinateurs en Ukraine, à Gaza, au Yémen et au Soudan, recueillant des images tournées par des enfants dans ces zones de conflit. Le résultat : une œuvre visuelle et musicale puissante, qui relie directement l’album à ceux qu’il est destiné à aider.

Avec « Acquiesce – Live », Oasis ne signe pas seulement un retour spectaculaire sur disque. Le groupe rappelle que le rock peut encore être grand, fédérateur et profondément engagé.

Le 6 mars, « HELP(2) » ne sera pas qu’un album. Ce sera un événement.