Oasis : Liam Gallagher attaque les BRIT Awards et le Rock N' Roll Hall of Fame, "Je ne peux pas côtoyer ces c*** d’ITV"

Encore une sortie qui fait trembler la sphère rock. Liam Gallagher a confirmé qu’il n’assisterait pas aux BRIT Awards ce week-end, et comme souvent avec lui, l’annonce n’est pas passée inaperçue.

Liam Gallagher boycotte les BRIT Awards

Interrogé par un fan sur sa présence à la cérémonie, où son frère Noel Gallagher doit recevoir le prix de l’auteur-compositeur de l’année, le chanteur d’Oasis n’a pas pris de gants.

« Je ne peux pas être en présence de ces connards d’ITV », a-t-il lâché, visant directement ITV, la chaîne qui diffuse les BRIT Awards en direct ce samedi.

I’m not I can’t be around those ITV cunts — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 25, 2026

Dans la foulée, Liam Gallagher a enfoncé le clou :

« Oasis n’a pas besoin d’une autre récompense », estimant qu’un trophée supplémentaire « ne ferait que nous monter à la tête ». Le ton est donné. Pas question pour lui de s’encombrer des paillettes de l’industrie. Il a même ajouté qu’il « n’a tout simplement pas envie de se prendre la tête avec toutes ces conneries ».

Provocation ? Fidélité à son personnage ? Sans doute un peu des deux.

Le Rock N’ Roll Hall of Fame aussi dans le viseur

Ces déclarations surviennent alors qu’Oasis a été nommé au Rock and Roll Hall of Fame. Une reconnaissance suprême pour beaucoup d’artistes… mais pas forcément pour Liam.

Questionné sur une éventuelle présence en cas d’intronisation, il a répondu avec un sarcasme bien senti :

« Évidemment, j’irai chercher le trophée, je dirai au jury à quel point ils sont tous beaux, je remercierai tous les fans qui ont voté pour nous et je saccagerai la salle. »

Obv go collect it and tell the panel of judges how lovely they all look thank all the fans that voted for us and wreck the gaff — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 25, 2026

Une déclaration à prendre entre ironie et défi frontal.

Dans un autre message, il a toutefois nuancé :

« Je ne suis pas convaincu par ce truc du Rock and Roll Hall of Fame, c’est un crime ? »

Avant de reconnaître, non sans malice :

« OK, je l’avoue, je n’irai pas aux BRITs. Je vous taquinais, désolé, veuillez me pardonner. »

Toujours fidèle à l’esprit rock

Qu’on le trouve excessif ou hilarant, Liam Gallagher reste fidèle à sa ligne : méfiant vis-à-vis des institutions, allergique au politiquement correct, et toujours prêt à dynamiter les cérémonies officielles.

À l’heure où le rock se muséalise et où les distinctions deviennent des vitrines patrimoniales, lui continue de jouer les trouble-fêtes. Et pendant que Noel Gallagher sera célébré sous les projecteurs des BRIT Awards, son frère rappellera, à sa manière, que l’esprit Oasis n’a jamais vraiment été compatible avec les galas télévisés.