"Je vais tout dépenser" : Sting refuse de léguer sa fortune à ses enfants

De retour à Paris pour sa comédie musicale "The Last Ship", Sting confie son choix surprenant : il ne transmettra pas sa fortune à ses enfants, préférant qu’ils suivent leur propre voie.

De retour à Paris pour présenter "The Last Ship" à la Seine Musicale, aux côtés de Shaggy, Sting surprend par sa franchise. Interrogé sur l’avenir de sa fortune, le chanteur de The Police a été très franc : "Je vais tout dépenser. L’argent, c’est fait pour être dépensé." Il explique qu’il ne veut presque rien léguer à ses enfants afin de leur laisser la liberté de se construire : "Mes enfants sont très durs, ils veulent travailler et tracer leur propre voie dans la vie. Je ne vais pas leur voler ça, je ne veux pas leur voler leur ambition. C’est une éthique de travail et ils l’ont."

Selon Sting, donner trop tôt ou trop facilement peut nuire à l’éthique de travail et à la motivation de ses enfants, des valeurs qu’il considère fondamentales : "Ça ne leur rendrait pas service. Je n’ai jamais voulu les punir en leur donnant trop. Parce que je pense que c’est un problème aussi. Les enfants qui ont trop d’attentes, trop d’argent ou de privilèges... Donc je pense qu’il y a un équilibre à trouver."

Cette tournée française accompagne la sortie de "Sting 3.0 Live", un album qui réunit dix titres, dont "Be Still My Beating Heart", enregistré pour la première fois en live, et une version de "Fragile" issue de la série Netflix "Adolescence". Les fans auront également l’occasion de le retrouver aux Francofolies de Spa le 25 juillet, pour une date exceptionnelle qui promet un Sting toujours engagé et généreux sur scène.