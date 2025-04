Sting valide la version 2.0 de son morceau "Fragile", réinterprété dans la série "Adolescence"

Sortie en 1988 sur le deuxième album du chanteur, "... Nothing Like the Sun", la chanson "Fragile" est parfaitement adaptée à la thématique de la série, puisque le titre parle des ravages de la violence. Avec cette version chantée par des adolescents, dans un contexte de violence au sein même d'un établissement scolaire, son pouvoir émotionnel en est davantage renforcé.