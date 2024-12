Les 7 duos les plus iconiques de Sting

L'occasion de revenir sur les feats les plus marquants du célèbre rockeur

Le 8 décembre 2000, une légende du rock devenait éternelle sur le célèbre boulevard du Hollywood Walk of Fame : Sting. Un geste fort, qui témoigne de l'influence du leader de The Police, autant en groupe qu'en solo.

Car oui, Sting, c'est avant tout une voix, un physique et un franc-parler qui ne laisse personne indifférent. Et force est de constater que depuis le début de sa carrière, le rockeur n'a de cesse de se renouveler et d'aller là où on ne l'attend pas, notamment dans des duos aussi surprenants que légendaires. A l'occasion, Virgin Radio revient sur les 7 feats les plus iconiques de Sting !

Sting et Eric Clapton "It's Probably Me" (1992)

Nous sommes en 1992, et le cinéma réunit deux légendes pour composer la musique de l'Arme Fatale 3. D'un côté, il y a Sting, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit de son talent, et qui a déjà une carrière bien remplie. De l'autre, on retrouve l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, Eric Clapton.

Aidés par le brillant compositeur Michael Kamen, les deux musiciens signent le titre "It's Probably Me", qui allie la voix envoûtante de Sting et les solos de guitare captivants de Clapton, à l'ambiance blues-jazz. Un classique intemporel, qui aborde les thématiques universelles de l'amitié et de la loyauté.

Sting et Cheb Mami - "Desert Rose" (1999)

Au cas où vous ne le saviez pas, Sting est un véritable caméléon, capable de passer d'un genre à l'autre sans que cela ne remette en question son génie, bien au contraire. Et en 1999, le chanteur compte bien nous faire voyager en collaborant avec le chanteur algérien Cheb Mami, avec qui il crée un titre devenu très rapidement iconique, "Desert Rose".

Un morceau qui allie subtilement pop occidentale et sonorités orientales, et qui explore le désir et l'espoir, incarnés par la voix puissante de Sting et les mélodies envoûtantes de Cheb Mami. Un morceau qui dégage une aura presque mystique, avec des rythmes hypnotisants.

Sting et Charles Aznavour, "L'amour c'est comme un jour" (2009)

Difficile de faire plus sexy qu'un britannique qui parle français. Mais alors, imaginez un peu quand il s'agit de Sting, qui s'associe en musique avec une autre voix inoubliable du patrimoine français : le grand Charles Aznavour. Si Sting a toujours aimé la chanson française, sa collaboration avec Charles Aznavour reste un très joli souvenir pour le rockeur.

Enregistré en 2009, les deux hommes reprennent à l'unisson "L'amour, c'est comme un jour", un titre emblématique du répertoire de Charles Aznavour. En chantant en français, Sting prouve non seulement ses capacités linguistiques, mais apporte surtout une profondeur émotionnelle nouvelle, tandis que la mélodie, réarrangée pour l'occasion, souligne la poésie des paroles. Un duo qui transcende les générations et le français, célébrant l'amour dans toute sa beauté éphémère.

Sting et Mylène Farmer, "Stolen Car" (2015)

En 2015, le charme britannique rencontre l'élégance française : Sting et Mylène Farmer collaborent sur le titre Stolen Car, un morceau de Sting datant de 2003. Et à l'époque déjà, le musicien avait pour projet d'ajouter une voix féminine à sa chanson, comme il l'expliquait dans une interview pour le magazine Rolling Stone.

"Nous nous sommes rencontrés et elle m'a demandé si j'avais une chanson que nous pourrions chanter tous les deuw (...) Et j'ai immédiatement pensé à Stolen Car. Je l'ai écrite il y a 12 ans. J'avais en tête d'y poser une voix féminine pour le refrain. (...) J'attendais de trouver la bonne artiste pour chanter à mes côtés et Mylène était la candidate parfaite." - Sting

Une parfaite rencontre entre la voix grave de Sting et la sensualité de Mylène Farmer, qui très vite, aura son petit succès : le titre se hissera en tête des classements en France.

Sting et Melody Gardot "Little Something" (2020)

En 2020, le monde a bien du mal à se montrer optimiste, et pour cause : la pandémie du Covid-19 contraint les gens à rester confinés. Et parmi les parenthèses musicales lumineuses qui ont jailli pendant cette période, on retrouve un duo léger et enjoué : celui de Sting et Melody Gardot, sur le titre "Little Something".

Coécrit par le chanteur britannique, la musicienne américaine et le guitariste Dominic Miller, le titre est une véritable ode aux petites joies simples de la vie. "Little Something" offre un mélange subtil de pop et de rythmes latins, porté par une véritable alchimie vocale entre les deux artistes.

Sting et Zucchero, "September" (2021)

Le 19 mars 2021, Sting présente un nouvel album, Duets, dans lequel il met en avant plusieurs duos emblématiques de sa carrière. Si la plupart des morceaux sont des revisites de ses titres avec des artistes avec qui il a déjà collaboré, il y a pourtant une chanson inédite. Ce titre, c'est "September", que Sting interprète aux côtés du chanteur de rock italien, Zucchero.

Avec "September", les deux musiciens invitent à la douceur et à la nostalgie dans une chanson qui a été écrite en plein confinement, dans l'espoir de jours meilleurs. Les voix chaleureuses des deux artistes se mêlent à une mélodie délicate, créée par Zucchero et enrichie par l’écriture poétique de Sting.

Sting et Snoop Dogg, "Message in a Bottle" (2024)

L'info est toute récente, mais reste toujours aussi surprenante : Sting et Snoop Dogg se sont associés pour une réinterprétation audacieuse du titre emblématique du chanteur de The Police, "Message in a Bottle". Une reprise qui s'inscrit dans le cadre du prochain album du célèbre rappeur, qui célèbre les 30 ans de son album "Doggystyle", celui-là même qui l'a propulsé sur le devant de la scène hip-hop.

Dans cette revisite, on découvre une réinterprétation groovy du célèbre riff de guitare de "Message in a Bottle", avec une surprise de taille : on y entend un Sting très à l'aise dans un quasi-rap, délivrant des paroles rapides et cadencées. Encore une preuve du talent infini de l'artiste, et de sa capacité à transcender les genres.