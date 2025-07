"'I Wrote Your Name (Upon My Heart)" : Sting sort un nouveau morceau

Sting dévoile "I Wrote Your Name (Upon My Heart)", son nouveau single. L'iconique musicien britannique Sting fait son grand retour avec un tout nouveau single intitulé "I Wrote Your Name (Upon My Heart)". Ce morceau rock marque la première sortie solo de l'artiste depuis son album The Bridge en 2021.



"I Wrote Your Name (Upon My Heart)" se distingue par son rythme particulier, inspiré du fameux "3-2 clave". Une structure rythmique, originaire d'Afrique de l'Ouest, qui a profondément influencé les musiques latines et afro-cubaines. On la retrouve également dans le répertoire du pionnier du rock'n'roll Bo Diddley. Sting revisite ce rythme ancestral en y apportant sa touche personnelle.



Le single s'accompagne d'un clip composé d'images captées lors des récents concerts de Sting. On y découvre l'artiste sur scène, entouré de ses fidèles musiciens Dominic Miller à la guitare et Chris Maas à la batterie.



Après avoir sillonné l'Europe cet été, Sting s'apprête à conquérir l'Amérique du Nord. Sa tournée "Sting 3.0" débutera le 17 septembre à Detroit et s'achèvera le 16 novembre à Los Angeles. L'artiste de 72 ans continue de montrer son incroyable énergie sur scène !