Sting fait une grande annonce, qui va ravir ses fans français !

Le chanteur de 73 ans va faire son grand retour en France !

Le retour fracassant de Sting, avec son groupe "Sting 3.0" !

Bonne nouvelle pour les fans de Sting ! L'ancien bassiste et chanteur de The Police fera son grand retour en France, lui qui nous avait déjà bien gâté en 2024. Mais cette fois-ci, Sting n'est pas seul, puisqu'il s'entoure de deux musiciens brillants : le guitariste et collaborateur de longue date Dominic Miller, ainsi que le batteur luxembourgeois Chris Maas, qui a joué aux côtés de Mumford & Sons.

Au programme des festivités : une tournée en toute intimité où les trois musiciens présenteront leur formation, baptisée Sting 3.0. En septembre dernier, le groupe avait d'ailleurs dévoilé un morceau inédit, "I Wrote Your Name (Upon My Heart)", premier extrait de leur nouveau collectif. Une tournée, qui sera aussi l'occasion de retrouver leur public dans une trentaine de dates, entre les Etats-Unis, l'Amérique Latine, l'Europe et le Royaume-Uni, avec un passage très attendu par la France !

Deux dates exceptionnelles en France !

Retenez donc bien les dates : Sting sera donc de passage à la capitale le jeudi 9 octobre à l'Accor Arena de Paris, et donne rendez-vous à son public du sud le samedi 11 octobre à l'Arena Sud de France de Montpellier. Si on sait déjà que les shows seront à la hauteur de la carrière du musicien, on doit tout de même vous prévenir que les billets risquent de s'arracher comme des petits pains, et qu'il va falloir s'armer d'une bonne dose de courage pour réussir à choper des places. Même si des préventes ont déjà commencé sur le site de Live Nation, la billetterie officielle sera lancée ce vendredi 20 décembre à 9h.

La tournée, qui a déjà commencée aux Etats-Unis, promet de jolies surprises, entre titres iconiques de Sting, et compositions plus rares. Et qui sait, peut-être que Sting fera venir sur scène son nouveau copain, Snoop Dog, avec qui il a enregistré une reprise aussi insolite que réussie de son tube "Message in the Bottle".