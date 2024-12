Snoop Dogg et Sting revisitent “Message in a Bottle” dans un single

Sting surprend en se lançant dans un quasi-rap.

Snoop Dogg et Sting s'associent pour une réinvention audacieuse de "Message in a Bottle". "Another Part of Me" fait revivre le classique de The Police, "Message in a Bottle," avec la participation exceptionnelle de Sting. Cette collaboration inattendue entre le rappeur légendaire et l'icône du rock promet de secouer les audiences.

Le morceau s'ouvre sur une ambiance de concert live, avec les acclamations du public qui cèdent la place à une réinterprétation groovy du riff de guitare emblématique de "Message in a Bottle".

Sting surprend en se lançant dans un quasi-rap, délivrant des paroles rapides et rythmées qui témoignent de sa capacité à s'adapter à de nouveaux styles musicaux.

Ce single marque une étape importante dans la carrière de Snoop Dogg, s'inscrivant dans le cadre de son prochain album "Missionary". Ce projet, entièrement produit par Dr. Dre, célèbre le 30e anniversaire de "Doggystyle", l'album qui a propulsé Snoop Dogg au sommet de la scène hip-hop en 1993.

"Another Part of Me" n'est qu'un avant-goût de ce que réserve l'album "Missionary," dont la sortie est prévue pour le 13 décembre 2024. Les fans peuvent s'attendre à d'autres collaborations surprenantes, notamment une reprise de "Last Dance with Mary Jane" avec la participation posthume de Tom Petty et la présence de la star montante de la country, Jelly Roll.