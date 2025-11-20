Mort d’un fan lors du concert d’Oasis à Wembley : la police conclut à un "accident tragique"

Après plusieurs mois d’attente, la police londonienne confirme que la chute mortelle d’un spectateur lors du concert d’Oasis à Wembley en août dernier, relève d’un accident tragique, sans implication extérieure. Une conclusion qui intervient alors que la famille du fan s’interroge encore sur les conditions de sécurité.

Le 2 août, en pleine euphorie du final sur "Champagne Supernova", Lee Claydon, 45 ans, a chuté depuis un étage du Wembley Stadium à Londres. Pris en charge rapidement avant d’être transféré vers un centre médical interne, il a succombé quelques heures plus tard à de multiples blessures. La police a présenté ses conclusions au Barnet Coroner’s Court, affirmant n’avoir trouvé aucun signe d’intervention d’un tiers. Selon le Detective Sergeant James Raffin, tout converge vers "un accident terrible et inexplicable". Cette annonce met fin à l’enquête policière, mais pas aux questions soulevées par les proches du défunt.

Depuis le drame, plusieurs spectateurs affirment que la densité du public et le niveau d’alcoolisation dans certaines sections rendaient la soirée "inconfortable" voire "dangereuse". La police reconnaît que Claydon avait consommé de l’alcool, mais à un niveau "courant dans ce type d’événement". La famille, elle, exprime toujours des doutes sur les circonstances exactes. Une cagnotte lancée en ligne a déjà dépassé les 30 000 £, signe de l’élan de solidarité suscité par sa disparition.

Face aux critiques, le Wembley Stadium rappelle respecter des normes de sécurité strictes, notamment la certification ISO 45001, et travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et la Sports Ground Safety Authority. De leur côté, les membres d’Oasis ont exprimé leur choc et leurs "sincères condoléances", profondément affectés par la tragédie survenue durant leur tournée. Le groupe poursuit néanmoins ses dernières dates de la Live ’25, avec un concert au Chili et deux soirées à São Paulo.