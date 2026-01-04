Ian Gillan : la série Stranger Things surprend l’emblématique leadeur de Deep Purple

Dans une interview récente accordée à Classic Rock, Gillan a confié, surpris : « Je ne sais pas de quoi vous parlez… Je n’ai pas Netflix, je n’ai même pas de télévision ».

Pourtant, la chanson “Child In Time”, tirée du classique album Deep Purple In Rock de 1970, est bien utilisée dans la bande-annonce de la cinquième saison de Stranger Things, l’une des séries les plus suivies au monde.

Une anecdote aussi drôle qu’éloquente

À 80 ans, le chanteur britannique n’est pas familier avec les plateformes de streaming, et cette nouvelle l’a tout simplement pris par surprise.

Cette révélation pose une question intéressante : même si les artistes ne sont plus au centre des technologies contemporaines, leur musique continue de vivre et de se réinventer. Stranger Things, connue pour raviver l’intérêt pour les classiques du rock (de Kate Bush à Metallica), offre à Deep Purple une nouvelle audience mondiale.

Au-delà de cette surprise, Gillan a profité de l’interview pour partager une réflexion plus profonde sur sa carrière. Il admet que la vie d’artiste implique une évolution constante : l’une des clés pour rester pertinent est de savoir se réinventer et toucher de nouveaux publics.

À ses débuts, les thèmes musicaux de Deep Purple étaient typiques du rock de l’époque — voitures rapides, énergie brute, jeunesse rebelle. Mais avec le temps, la réflexion s’est enrichie, donnant lieu à des compositions plus introspectives et intemporelles. Cette capacité à évoluer explique en partie pourquoi Child In Time continue de trouver un écho aujourd’hui, plus de cinquante ans après sa sortie.

Stranger Things : un nouveau tremplin musical ?

L’intégration de « Child In Time » dans Stranger Things pourrait bien ouvrir une nouvelle phase pour Deep Purple auprès des jeunes générations, qui n’ont peut‑être jamais entendu ce morceau monumental autrement. Stranger Things est devenue une plateforme incontournable pour réintroduire des titres cultes dans l’univers culturel global, et Deep Purple est la preuve vivante que le rock classique n’a pas dit son dernier mot.