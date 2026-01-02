Le chanteur de Sum 41 n'a pas été épargné par les épreuves, mais ça lui a aussi permis de se reconstruire et de devenir un homme nouveau.

Clap de fin pour l'équipage de Sum 41, qui aura marqué les oreilles de toute une génération d'auditeurs de pop, rock alternatif et de metal. Un savant mélange que les musiciens du groupe maîtrisaient à la perfection, mais ils ont annoncé cette année qu'ils mettaient fin à l'aventure, avec le dernier clip de leur carrière sorti en avril. Cependant, Deryck Whibley, le chanteur du groupe, lui, continue la musique ! Juste avant le Nouvel An, il a tenu à partager un message poignant avec tous ses fans, au sujet de sa santé, pour rassurer tout le monde.

Car depuis qu'il a frôlé la mort il y a 12 ans, les gens sont régulièrement inquiets pour la santé de l'article. En 2013, il avait été opéré pour de graves insuffisances hépatiques et rénales, point qu'il aurait pu y passer à tout moment. Mais aujourd'hui, tout va mieux pour lui, même s'il a traversé un véritable parcours du combattant :

Tout le monde sait que j’étais dans un état critique il y a douze ans. J’étais allongé sur un lit d’hôpital, en train de mourir. Ce que beaucoup ignorent, c’est à quel point j’ai réussi à reprendre le contrôle de ma vie et de ma santé. J’ai eu beaucoup de chance. Je m’en suis sorti sans aucune séquelle. Mon foie s’est entièrement régénéré. Grâce à une hygiène de vie rigoureuse, j’ai retrouvé une forme physique équivalente à celle d’une personne de huit ans plus jeune.

Par "hygiène de vie rigoureuse", Deryck Whibley entend surtout une sobriété drastique, notamment vis à vis de l'alcool, dont il était accro. Mais lorsqu'il parle de ça, il parle aussi de son rythme de travail, lui qui écrit désormais presque tous les jours, et aurait d'ailleurs déjà un album acoustique prêt à sortir, même si aucune date n'a encore été communiquée, comme il l'a déclaré plus tôt dans l'année lors d'une interview pour Rock Sound. On lui souhaite le meilleur pour la suite, et on en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous !