La vidéo montre une séquence dans laquelle une fan reconnaît le rockeur canadien et lui demande de chanter « une fois de plus » rien que pour elle.

Nouvel épisode rock’n’roll pour Chad Kroeger. Une vidéo montrant le leader de Nickelback en train de chanter « Rockstar » à une fan dans un casino, tout en paraissant visiblement éméché, a refait surface en ligne ces dernières heures.

La séquence, qui circulait déjà sur TikTok depuis 2024, vient d’être remise en lumière après avoir été republiée par le magazine américain Spin.

Une scène improbable captée sur le vif

Sur la vidéo, on découvre Chad Kroeger assis à une table de casino, visiblement détendu — et manifestement pas totalement sobre. Hors champ, une fan reconnaît la voix et le visage du chanteur canadien et lui demande de chanter « une dernière fois » rien que pour elle.

D’abord peu enthousiaste, le frontman de Nickelback semble hésiter. Mais face à l’insistance de la jeune femme, il finit par céder. Lorsqu’elle propose le tube « Rockstar », extrait de l’album All the Right Reasons (2005), le chanteur affiche une légère irritation… sans pour autant revenir sur sa parole.

« J’en ai marre de faire la queue… »

Avec une nonchalance presque caricaturale, Chad Kroeger entonne alors quelques vers du premier couplet :

« J'en ai marre de faire la queue pour des boîtes de nuit où je n'entrerai jamais /

C'est comme la fin du neuvième round, et je ne gagnerai jamais. »

Un moment à la fois gênant, drôle et profondément rock. La voix est reconnaissable, l’attitude un peu lasse, et l’ambiance rappelle que le mythe du rockeur excessif n’a jamais totalement disparu.

Une fin abrupte… mais bon enfant

La vidéo se conclut de manière tout aussi inattendue. Après avoir chanté quelques lignes, Chad Kroeger demande brusquement à la fan de « s’en aller ». Une réaction qui aurait pu paraître sèche… mais la jeune femme éclate de rire, visiblement amusée par la situation et loin d’être offensée.

Impossible de savoir quand la scène a été filmée. Une chose est sûre : même loin des stades et des tournées mondiales, le chanteur de Nickelback continue d’alimenter la légende — entre spontanéité, second degré et excès assumés.

Parce qu’au fond, quoi de plus rock’n’roll qu’un interprète de « Rockstar » qui chante son propre tube… dans un casino, un verre de trop à la main ?