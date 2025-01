Nickelback plus grand groupe de rock du 21ème siècle d'après Billboard

Un titre qui doit faire plaisir aux membres de Nickelback !

On est encore, pour au moins plusieurs semaines, dans la période un peu chiante des "awards", des cérémonies et des classements. Et au jeu des chiffres, il y a un média américain qui s'en sort très bien : il s'agit de Billboard, ce magazine qui fait les classements des ventes de musique aux USA. Ils viennent justement de publier leur classement des 100 meilleurs artistes du XXIème siècle, et parmi eux, c'est Nickelback qui est le groupe de rock figurant le plus haut au classement, ce qui fait d'eux le "plus grand groupe de rock du 21ème siècle".

Les canadiens ne figurent pourtant qu'à la 26ème place, ce qui est bien la preuve, au moins pour le média américain, que le rock continue à perdre du chemin sur ces 24 dernières années. Les premières places sont quasiment toutes occupées par des artistes venant du Rap/RnB, ou de la pop, puisque c'est Taylor Swift qui est numéro 1, suivie de près par Drake, Rihanna, Post Malone, et Eminem qui vient fermer ce top 5 des meilleurs artistes du 21ème siècle.

Les groupes de rock n'arrivent qu'assez loin derrière, puisque Nickelback est le seul groupe présent dans le top 30. Linkin Park se trouve à la 37ème position, puis on a Avril Lavigne classée 47ème, puis Creed (66), 3 Doors Down (68), Kid Rock (83), Daughtry (89) et enfin Fall Out Boys, classé 100ème.